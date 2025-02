Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 18 de noviembre 2024, 07:38 Comenta Compartir

Faltan tres meses para la mayor fiesta de Badajoz y los carnavaleros ya están a pleno rendimiento. Escriben letras, cosen trajes, ensayan pasos, practican ritmos, decoran sus camiones o planean un disfraz divertido con su familia y amigos. Pero ¿Qué se encontrarán el próximo 28 de febrero? Así será el Carnaval de Badajoz 2025.

El concejal de Ferias y Fiestas en el Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca, no planea una gran transformación en la próxima edición aunque sí habrá novedades y decisiones que pueden causar polémica, lo que es casi una tradición de esta celebración.

«No tenemos intenciones de hacer grandes cambios con respecto a lo del año pasado. Mejorar lo que se hizo sí, porque siempre se puede», explica Casablanca.

POR SEGURIDAD Se abrirán nuevos espacios

El edil responsable del Carnaval apunta a que su prioridad será la seguridad. «La asignatura pendiente que tenemos es el aumento de seguridad y el aumento de los espacios», detalla el concejal que, sin embargo, destaca que la pasada edición fue la fiesta más segura de los últimos 20 años. Es decir, la fiesta se está masificando cada año más y el plan del Consistorio es que se extienda a más calles y plazas para no formar aglomeraciones.

«Tenemos un carnaval enorme, cada vez tiene más gente y todavía tiene capacidad para ir trayendo más. El año pasado había días de 150.000 personas en la calle a la vez, que es brutal. Y un carnaval de 750.000 personas durante los 9 o 10 días que dura es brutal», dice Casablanca.

«Entonces ¿En qué queremos seguir mejorando? En ir abriendo los espacios, que ya empezamos a hacerlo el año pasado, y creando zonas mucho más acogedoras para los distintos ambientes que se puedan crear. Ambientes que vayan más enfocados a la gente joven, ambientes que vayan más enfocados hacia un público más mayor, el que viene de fuera, que se sienta cómodo y no se encuentre en una ciudad que sea poco acogedora sino al contrario. Da igual la edad que tengas, que puedas encontrar tu ambiente», añade.

Para lograrlo, el máximo responsable de la fiesta propone invertir en empresas de seguridad, pero no solo en personal, también en vallados o gradas para poder acoger mejor a los asistentes.

COMO EN 2024 Los artefactos, restringidos

La mayor polémica del pasado Carnaval fue con los artefactos. El sábado del primer fin de semana pudieron estar en el centro, en la plaza de Santa María de la Cabeza, San Francisco y Juan Carlos I, pero el resto de jornadas se les reservó un espacio en el Paseo Fluvial. Muchos de los afectados se quejaron. La intención del ayuntamiento es mantener estas restricciones o unas similares para los artefactos en 2025.

«Es algo muy difícil. Cuando se lo explico a las personas, a quienes están en artefacto, y tengo muchos amigos en artefacto y otros que no son amigos, pero con los que conozco y con los que trato habitualmente. Cuando se lo explico, todo el mundo lo entiende, pero es verdad que cada uno reivindica lo suyo. Aquí tenemos un problema y es que yo puedo ser un murguero, puedo ser muy de comparsa, pero es que aquí tenemos que velar por un Carnaval para todos. Eso implica que muchas veces tienes que tomar decisiones que a alguno de los colectivos a lo mejor no les gusta. O a lo mejor es aparte de ese colectivo y ni siquiera es el colectivo completo», justifica Casablanca.

EL SÁBADO Desfile propio para los artefactos

Aunque la falta de movilidad de los artefactos puede provocar quejas, el Ayuntamiento sí tiene intención de darle más peso a esta categoría el primer sábado. Hasta ahora se celebraba esa mañana una ruta artefactera, pero en 2025 los responsables municipales tienen la intención de organizar un desfile oficial competitivo y que incluso se anuncie el ganador de estos vehículos esa jornada para darles mayor protagonismo.

Aún están estudiando el recorrido que podrían hacer, pero a José Antonio Casablanca le gustaría que fuese el mismo que las comparsas el domingo.

De todas formas el edil asegura que estos coches también podrán salir el domingo en el gran desfile si lo desean.

DEMASIADAS HORAS Hay que acortar el gran desfile

Esto es otro de los retos del Carnaval. Los últimos años los grupos de animación (antiguos grupos menores) y los artefactos han desfilado muy tarde porque las comparsas siguen creciendo en número de inscritas y de componentes. El concejal responsable está estudiando una fórmula para acortar el pasacalles.

«Las comparsas no quieren, evidentemente, hacer cambios cuando una cosa está funcionando bien. Pero claro, si siguen creciendo y ya tenemos un desfile que dura 10 horas y no quieren acortar el recorrido, pues tendremos un problema. Cuando lleguemos a 14 o 15 horas, no vamos a poder hacer un desfile así. Ellos ya lo saben, la única alternativa tendrá que ser partir el desfile en dos. Claro, no podemos... Eso sería muy complicado. Entonces, bueno, pues tendremos que trabajar en una manera de que no lleguemos a ese momento», añade Casablanca.

Algunas alternativas que estudian son limitar el número de componentes, ya que hay ya muchas que superan los 200 o acortar el recorrido. Actualmente recorren 1,3 kilómetros. Podría quedarse en 800 metros y colocar más gradas en el recorrido para dar cabida al público.

COMPARSAS Los tiempos se controlarán de otra forma

Una de las principales novedades en la próxima fiesta irá precisamente encaminada a dinamizar el gran desfile. El año pasado los grupos tuvieron que esperar mucha horas en San Francisco hasta que se conoció el fallo del jurado. El problema es que las puntuaciones se suman con una aplicación informática y de forma automática, pero luego hay que restar las sanciones a mano.

En 2025 los tiempos de las comparsas, es decir, cuánto tardan en desfilar (no pueden superar los 40 minutos con controles en cada tramo) se vigilarán con una aplicación informática. Los grupos irán escaneando un código QR. Según Casablanca eso permitirá que, en cuanto termine el pasacalles, se conozcan los resultados.

GALA El segundo fin de semana

En cuanto al segundo fin de semana, seguirá con el mismo formato de las dos últimas ediciones. El viernes de carnaval las murgas y las comparsas estarán en distintas plazas. «Hemos comprobado que hay plazas que funcionan mejor que otras, pero seguiremos con esta idea. También volveremos a ofrecer, como el año pasado, un formulario a los grupos para que puedan inscribirse en la plaza y en el horario que prefieran», añade el concejal.

El sábado el acto central volverá a ser la gala de entrega de premios que el año pasado ya pudo ser en el Auditorio Ricardo Carapeto y Casablanca considera que funcionó bien. Eso sí, podría cambiar de horario. «Viendo lo dinámica que fue y cómo funcionó, pues a lo mejor en vez de empezar a las dos de la tarde empezaríamos a las cuatro ya después de comer y si tenemos que terminar un poquito más tarde, tampoco pasa nada. Pero el formato funciona muy bien y queremos seguir trabajando así. Se demostró que había una gala acorde a la calidad del Carnaval».

ENTIERRO DE LA SARDINA San Roque recupera su desfile

El pasado mes de febrero San Roque celebró el Entierro de la Sardina, pero sin desfile de comparsas. La lluvia obligó a aplazar el pasacalles principal del domingo al martes y ambos eventos era incompatibles.

De cara a 2025, sin embargo, el Ayuntamiento no prevé cambios y las bases vuelven a convocar el concurso de comparsas en este barrio.

Valdepasillas también se consolida con un pasacalles el segundo domingo para cerrar el programa de actividades.

CARNAVAL El Paseo de la Fama

La pasada edición una de las novedades fue la creación de un Paseo de la Fama del Carnaval que se inauguró con placas para Los Agüitas, Infectos y Lancelot que cumplían 40 años.

En 2025 se añadirán nuevas placas al paseo. Casablanca reconoce que ha recibido muchas sugerencias para incluir nombres de personajes célebres en este homenaje, pero cree que al principio deben ser grupos, especialmente los que iniciaron la fiesta y de nuevo relacionará la colocación de las placas con el pregón de exaltación del Carnaval.

«Este año ya sé a quién lo va a hacer y además nuevamente quiero ligarlo al pregón de exaltación. Es una manera de dar a conocer a la gente nueva del Carnaval la historia. Contar con gente del carnaval antiguo o del primer carnaval o de quienes hicieron grandes las comparsas y las murgas».