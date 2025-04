Vox confirma que apoyará los presupuestos municipales de Rafael Mateos en Cáceres

Vox apoyará los presupuestos municipales de 2024 elaborados por el equipo de Rafael Mateos, del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Cáceres. Así lo ... ha confirmado este lunes en rueda de prensa el portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Consistorio cacereño, Eduardo Gutiérrez. Ha presumido, además, de que las cuentas municipales han incorporado todas las propuestas realizadas por su formación, como el cheque municipal de 500 euros por hijo nacido a adoptado, la creación de nuevos aseos públicos en el Paseo de Cánovas (en la zona más próxima a la Cruz), la divulgación en los colegios de la figura de San Jorge, patrón de la ciudad, y la financiación de una escultura en su honor, y la instauración en el calendario local de un fin de semana dedicado a las familias.

El PSOE, mientras tanto, también ha anunciado su rechazo a las cuentas. Así lo ha manifestado su portavoz en el Ayuntamiento, Belén Fernández. Así las cosas, y después de la negativa avanzada la semana pasada a los presupuestos por parte de Unidas Podemos, se puede asegurar ya que el Partido Popular cuenta con el apoyo que necesitaba para asegurarse que sus cuentas saldrán adelante. Ese sí se escenificarán en un pleno extraordinario que tendrá lugar la próxima semana. Todo apunta a que será el 28 de diciembre, jueves. Antes, los presupuestos deberán pasar por la comisión de Economía, que tendrá lugar este jueves, según ha avanzado el portavoz de Vox. El equipo de Gobierno no ha querido pronunciarse, de momento, sobre el sentido de las votaciones anunciadas por Vox y PSOE. Hay que recordar que Mateos, con once concejales, gobierna en minoría. Para asegurarse la aprobación de sus cuentas necesitaba el apoyo de Vox o la abstención del PSOE, una vez que Unidas Podemos ya había manifestado su rechazo. Entre PP y Vox suman 13 votos. El PSOE tiene diez concejales y la formación morada, dos.

La creación de nuevos aseos en Cánovas, complementarios a los del parque de Gloria Fuertes, y la instauración de un fin de semana dedicado a la familia son algunas de las medidas propuestas por Vox

El PSOE anuncia su rechazo a las cuentas municipales: «Nuestras medidas son incompatibles con la alianza con Vox», ha asegurado Belén Fernández

«Quiero dejar claro que no son los presupuestos de Vox. Hay puntos concretos del mismo con los que no estamos de acuerdo. Pero, sin embargo, creemos que la ciudad necesita unos presupuestos actualizados a la situación económica que estamos viviendo. Creemos que el Partido Popular debería haber trabajado para retirar de los mismos todo el componente ideológico, que es una herencia del Partido Socialista», ha indicado Gutiérrez a modo de crítica, sin querer entrar a detallar las cuestiones ideológicas a las que se refiere.

Sí ha detallado, por el contrario, las medidas incorporadas al primer borrador de presupuestos. Se ha referido, en primer lugar, al cheque de 500 euros, que cuenta con una dotación inicial de 100.000 euros. Tendrá una aportación posterior, si fuera necesario, procedente de remanente de tesorería. «Esta medida se encuadra dentro de las políticas de defensa a la vida que promueve nuestro partido de manera clara y decidida», ha subrayado Gutiérrez, quien ha comparecido con Raquel Mirat, la otra concejala de Vox en el Ayuntamiento.

Ampliar Belén Fernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, durante su comparecencia. ARMANDO MÉNDEZ

Vox ha destacado, además, la inclusión de una subvención nominativa de 10.000 euros para Red Madre. Otra de sus propuestas ha estado relacionada con infraestructuras locales: la creación del parque de los Olmos (en Cáceres el Viejo); la construcción de un aparcamiento público en la calle Trajano (Plaza de Italia); realización de sedes vecinales (mejoras en el caso del Arco y nueva creación en el caso de Alba Plata). Ha recordado, además, que se creará una aplicación que permita saber en tiempo real a los conductores la disponibilidad de aparcamientos libres en los estacionamientos de la ciudad. Su batería de propuestas incluye la construcción de aseos públicos en Cánovas, complementarios a los ya existentes en al parque de Gloria Fuertes.

Gutiérrez ha destacado, además, que se promoverá un programa de divulgación de la figura de San Jorge en los colegios de la capital. «Este reconocimiento se verá culminado con un apoyo económico a determinar para colaborar a la financiación de una estatua ecuestre promovida por la Asociación Fraternal San Jorge». Esta ayuda oscilaría entre los 30.000 y los 40.000 euros, ha avanzado. La última medida introducida por Vox consiste en la instauración del fin de semana de la familia. «Se reivindicará la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Vox participará en la organización para realzar el valor y la trascendencia que tiene la familia como lugar fundamental de educación y formación de las futuras generaciones», ha concluido.

Además, el portavoz de Vox ha señalado que el presupuesto incluye otras cuestiones que ya fueron consensuadas con su partido antes del inicio de la ronda de conversaciones. Se ha referido, en concreto, a medidas como las ayudas contempladas a la Semana Santa, al Centenario de la Coronación de la Virgen de la Montaña, a la tauromaquia y a la reforma de la plaza de toros; el apoyo al comercio local; la primera fase de adecuación de la Ribera del Marco; y la aportación de 180.000 euros para la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031.

El no del PSOE

A primera hora de la mañana ha comparecido ante los medios de comunicación Belén Fernández, arropada por varios concejales del PSOE, para hacer una lectura muy distinta de la cuentas municipales de 2024. Y ha confirmado que su grupo votará en contra de los presupuestos. Se descarta la abstención y se dan por rotas las conversaciones. «Trasladamos al equipo de Gobierno que estábamos en disposición de apoyar el presupuesto, pero las condiciones eran que nuestras propuestas eran un todo. Creemos que es la única manera de que se acerque más al interés general de la ciudad. Ese todo se tenía que reflejar en el presupuesto y no en un hipotético remanente que no sabemos cómo se iba a poder gastar. Y, sobre todo, pedíamos que tenían que romper con las políticas que marca la ultraderecha, que marca Vox. Creemos que Cáceres es una ciudad que tiene un potencial interesantísimo y que eso no se refleja en el presupuesto, en favor de políticas que nos retrotraen a 40 años atrás. Nuestras medidas son incompatibles con la alianza con Vox», ha subrayado Fernández.

El PSOE ha detallado, además, cuál era su paquete de propuestas para las cuentas de 2024: un plan para el empleo joven de al menos 600.000 euros; una apuesta por el transporte público (ampliar la gratuidad del bus urbano a los mayores de 65 años); ayudas al alquiler de al menos 200.000 euros ; nuevo suelo industrial; que se mantengan las cantidades previstas durante la legislatura anterior para la dinamización comercial; y que la concurrencia competitiva sea el criterio para la concesión de ayudas.

«Las políticas para impulsar la natalidad no pasan por un cheque bebé. Ya se ha demostrado que así no se modifican los niveles de natalidad. La natalidad no se impulsa dando subvenciones directas a asociaciones antiabortistas -en referencia a Red Madre-. Para que las familias valoren las posibilidad de tener un hijo lo que deben tener es empleo y una vivienda digna», ha concluido Belén Fernández.