El PP pactará con Vox en Cáceres un cheque bebé municipal de 500 euros

Vox y el PP se encuentran ultimando un pacto de cara a la aprobación de los presupuestos municipales de Cáceres que incluye un cheque bebé ... de 500 euros por hijo, un nuevo aparcamiento en superficie en la calle Trajano y una aplicación para saber las plazas libres que hay en los parkings. Estas tres medidas se dan por seguras dentro de un paquete de diez peticiones formuladas por Vox que se está negociando esta semana.

Con respecto al cheque bebé, la propuesta del grupo municipal de Vox consiste en crear una ayuda directa de 500 euros por nacimiento o adopción de hijos. Una de las condiciones será que todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en Cáceres «con una antigüedad mínima ininterrumpida de un año anterior a la fecha de nacimiento o adopción», según se recoge en la propuesta por escrito del grupo encabezado por Eduardo Gutiérrez.

Teniendo en cuenta que en el último año nacieron en Cáceres unos 500 niños que reunirían esas condiciones, la partida que debería consignarse en los presupuestos para hacer frente a esta ayuda sería de unos 250.000 euros, aproximadamente.

Las familias que reciban la ayuda deben asumir además el compromiso de permanecer empadronados en la ciudad durante los tres años siguientes a la presentación de la solicitud, salvo causa justificada. Están exentas del cumplimiento de antigüedad en el empadronamiento las personas emigrantes de la ciudad y retornadas, así como las víctimas de violencia de género.

Para recibir este cheque bebé, siempre según la propuesta formulada por Vox, hay que acreditar que los ingresos de la unidad familiar cumplen unos baremos calculados a partir del equivalente salario mínimo interprofesional, como por ejemplo que en una unidad familiar de seis miembros los ingresos no pueden superar cinco veces el SMI, o en una de tres miembros no se puede superar 3,5 veces el SMI.

Otra de las peticiones que aparecen en el documento que Vox ha entregado al Gobierno municipal es la construcción de un aparcamiento público en la calle Trajano, en la zona de la plaza de Italia, en una parcela que ya se utiliza para este fin y que habría que acondicionar.

Asimismo, Vox pide que se cree una aplicación móvil para que se puedan conocer a tiempo real las plazas de aparcamiento disponibles en cada parking de la ciudad. Para esta iniciativa se estima un presupuesto de unos 15.000 euros.

«Vamos por el buen camino», aseguró este lunes el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, sobre las conversaciones para la aprobación de los presupuestos municipales. Ha mantenido una reunión con el portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Economía, Ángel Orgaz.

Hay tres medidas que, según Gutiérrez, son «viables»: la ayuda directa por nacimiento o adopción de hijos, la construcción de un aparcamiento público en la calle Trajano y la creación de una aplicación móvil para permitir conocer a tiempo real las plazas de aparcamiento que hay libres.

«Todavía queda algún punto importante sobre el que se tienen que posicionar», añadió Gutiérrez, quien estima que la próxima reunión se celebrará el jueves o el viernes.

Rafael Mateos

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha indicado por su parte que se están valorando las propuestas presentadas por Vox que, en principio, el PP podría aceptar ya que en algunas de ellas coinciden con los planes de inversión del Ejecutivo local.

«El equipo de Gobierno ya ha hecho lo primero que tenía que hacer y que era presentar un proyecto de presupuestos para la ciudad de Cáceres en tiempo y forma y ahora la pelota también está en el tejado de los grupos de la oposición que habían pedido tiempo para poder presentar propuestas», señaló, al tiempo que pidió al PSOE y Unidas Podemos que hagan alguna propuesta al documento, según recoge Europa Press.

Mateos dijo que le gustaría «conocer el posicionamiento del grupo municipal socialista para intentar tener una mayoría cuanto más amplia mejor para sacar estos presupuestos», de los que cree que son «buenos» para la ciudad, ya que ponen de manifiesto que «es posible bajar los impuestos y garantizar las inversiones y sobre todo contemplar partidas importantes para garantizar el futuro de esta ciudad».

Según declaró el regidor a los medios este lunes, el PSOE todavía no ha presentado propuestas, aunque la semana pasada dijo que lo haría. «Yo lo que sí me gustaría es que si lo van a hacer lo hiciesen pronto porque lógicamente el presupuesto requiere de una tramitación administrativa, hay que pasar por comisión, hay que pasarlo por pleno y hay que valorar las propuestas, por lo tanto, yo creo que después de una semana si había alguna propuesta deberían haberla presentado, cosa que a día de hoy no han hecho», afirmó.