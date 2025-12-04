HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Trasladan a Madrid a las dos personas con quemaduras «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
Imagen de uno de los dos mercados celebrados las pasadas navidades en Vegas del Mocho en sábado. A. M.

Los vendedores ambulantes piden hacer dos mercadillos extra estas navidades en Cáceres

Acaex propone al Ayuntamiento celebrar mercados en Vegas del Mocho los días 27 de diciembre y 3 de enero, ambos en sábado

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:15

Comenta

Los vendedores ambulantes quieren hacer dos mercadillos extraordinarios durante las fiestas navideñas. La propuesta consiste en concreto en celebrar dos citas extras los días 27 ... de diciembre y 3 de enero, ambos sábados, según la información avanzada por Julián Cruz, presidente de la Agrupación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  2. 2

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  3. 3 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  4. 4

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  5. 5

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  6. 6 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  7. 7 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  8. 8 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  9. 9 Balizas V-16: la DGT se defiende de la denuncia de Facua y culpa al Tribunal Supremo
  10. 10 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los vendedores ambulantes piden hacer dos mercadillos extra estas navidades en Cáceres

Los vendedores ambulantes piden hacer dos mercadillos extra estas navidades en Cáceres