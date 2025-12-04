Los vendedores ambulantes piden hacer dos mercadillos extra estas navidades en Cáceres

Los vendedores ambulantes quieren hacer dos mercadillos extraordinarios durante las fiestas navideñas. La propuesta consiste en concreto en celebrar dos citas extras los días 27 ... de diciembre y 3 de enero, ambos sábados, según la información avanzada por Julián Cruz, presidente de la Agrupación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex).

Cruz, según indica, ha formulado esta petición al alcalde, Rafael Mateos. «Necesitamos ayuda porque el invierno ha venido tarde y después del 'Friday' las ventas han caído. Nos hacen falta más días de mercadillo para poder pagar las tasas», señala el presidente de Acaex en referencia al 'Black Friday', el día de descuentos abrazado por el comercio el pasado día 26 de noviembre.

«El año pasado fue un éxito rotundo», evoca el vendedor ambulante. Hay que recordar que hace un año, también en fechas navideñas, hubo dos mercadillos en sábado (los días 28 de diciembre y 4 de enero) en Vegas del Mocho. Pero, en comparación con esta edición, hay una diferencia importante. El año pasado las dos citas se movieron en el calendario, debido a que los miércoles de esas semanas eran festivos al coincidir con los días de Navidad y Año Nuevo.

Esta vez la propuesta es distinta. Se mantendrían los mercadillos de los miércoles, que coinciden con el día de Nochebuena y Nochevieja (24 y 31 de diciembre), y se añadirían otros dos más.

Recuerda Julián que se están organizando mercados extraordinarios durante este mes en diferentes puntos de la región, como Badajoz, Mérida y Almendralejo. La capital pacense acogió el pasado sábado, día 29, una cita extraordinaria coincidiendo con la campaña del 'Black Friday'. Este sábado, 6 de diciembre, hay mercado extraordinario en Mérida. Y el próximo lunes, 8 de diciembre y festivo, también en Almendralejo.

Los mercados organizados el año pasado en sábado en Vegas del Mocho tuvieron un gran tirón de público. También acompañó el buen tiempo.

A diferencia de lo que suele suceder los miércoles, cuando el público madruga para dedicarse después a sus quehaceres en los mercadillos de los sábados la gente andaba un poco más rezagada, con la pereza propia de un día de asueto y cierta calma para escrutarlo todo y curiosear entre montones. En torno a las once era el momento en el que más gente se estaba acercando a los puestos donde podía encontrarse un poco de todo, desde ropa de las últimas tendencias a cacharros de cocina, pasando por todas las prendas textiles imaginables o productos para esta temporada, como juguetes. Hacia las doce y media de la mañana seguía el run-run de curioseo. «A esta hora normalmente ya estamos recogiendo, pero esto continúa», indicaba Cruz hace un año.

Respaldo

Para conseguir el año pasado el cambio de fechas de la celebración de los mercadillos de los miércoles a los sábados más próximos –la ordenanza municipal dice que el mercado franco se celebrará los miércoles aunque el día en cuestión sea festivo–, Acaex contó con el respaldo de la Agrupación Vecinal, Aeca (Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres) y de empresarios locales.

Por otro lado, Acaex tiene otro tema pendiente con el Ayuntamiento de Cáceres: el traslado del mercado franco desde Vegas del Mocho. Esta cuestión, que siempre genera tensión entre ambas partes, se encuentra en estos momentos parada después de varios intentos frustrados.

El pasado mes de abril el Ayuntamiento de Cáceres anunció que paralizaba el traslado del mercadillo a un nuevo emplazamiento provisional, y que seguiría en la actual ubicación de Vegas del Mocho hasta que esté lista la parcela municipal que se va a acondicionar como espacio definitivo para el mercado franco. Hoy, más de seis meses después, el proyecto para urbanizar ese terreno, en las traseras del Mercadona de Montesol, continúa en fase de redacción y la única previsión que hay al respecto es la que hizo el alcalde, Rafael Mateos, cuando dijo a finales de octubre que espera que la licitación se lleve a cabo antes de que termine la actual legislatura.

Mientras tanto, la demora perjudica a los dueños del suelo de Vegas del Mocho, que hasta que no se vaya de allí el mercadillo siguen sin poder ejecutar las promociones de viviendas que tienen previstas. La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU), que aglutina a los propietarios de las parcelas, pide reclamar celeridad en el procedimiento para urbanizar la nueva parcela.