Propietarios de Vegas del Mocho piden acelerar el traslado del mercadillo de Cáceres

El pasado mes de abril el Ayuntamiento de Cáceres anunció que paralizaba el traslado del mercadillo a un nuevo emplazamiento provisional, y que seguiría ... en la actual ubicación de Vegas del Mocho hasta que esté lista la parcela municipal que se va a acondicionar como espacio definitivo para el mercado franco. Hoy, más de seis meses después, el proyecto para urbanizar ese terreno, en las traseras del Mercadona de Montesol, continúa en fase de redacción y la única previsión que hay al respecto es la que hizo el alcalde, Rafael Mateos, cuando dijo a finales de octubre que espera que la licitación se lleve a cabo antes de que termine la actual legislatura.

Mientras tanto, la demora perjudica a los dueños del suelo de Vegas del Mocho, que hasta que no se vaya de allí el mercadillo siguen sin poder ejecutar las promociones de viviendas que tienen previstas. Así lo recuerda el presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que aglutina a los propietarios, Abelardo Martín, que vuelve a reclamar celeridad en el procedimiento para urbanizar la nueva parcela.

La AIU considera que el Ayuntamiento ha incumplido sus compromisos. Recuerda que desde 2012 el mercado ocupa esos terrenos, impidiendo la promoción de unas 800 viviendas cuya construcción está prevista en el plan urbanístico de la zona. La agrupación sostiene que esta situación ha bloqueado inversiones de hasta 150 millones de euros, además de los siete millones ya gastados en urbanización, impuestos y mantenimiento.

De hecho, ante la falta de avances, la AIU decidió hace unos meses iniciar una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento. La asamblea acordó por unanimidad presentar primero una reclamación administrativa y, si no obtenía respuesta, emprender acciones judiciales. Sin embargo, aún no se ha hecho nada ya que, según indica Martín, cada propietario tiene que cuantificar y justificar antes cuál es el perjuicio económico concreto que le han supuesto los retrasos.

Mientras tanto, asegura que siguen en conversaciones con el Ayuntamiento para tratar de acelerar al máximo la urbanización del suelo donde se ubicará definitivamente el mercado franco.

Perder el momento

Abelardo Martín resalta además que el tiempo juega en su contra, ya que con tanto retraso corren el riesgo de «perder el momento» de bonanza que atraviesa actualmente el mercado inmobiliario en Cáceres y en toda España, con una demanda muy elevada de vivienda y precios en máximos históricos.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Cáceres decidió en abril dar marcha atrás en el traslado del mercado franco, una medida que ya estaba aprobada y que preveía su reubicación provisional en el Parque Empresarial Mejostilla. El consistorio explicó entonces que optaba por mantener el mercadillo en su ubicación actual, en Vegas del Mocho, mientras se aceleran los trámites para acondicionar la parcela que albergará su emplazamiento definitivo, situada en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte. Según dijo el equipo de gobierno, el objetivo es concentrar esfuerzos en esa ubicación final, evitando un traslado provisional que habría supuesto nuevos costes y ajustes logísticos.

La marcha atrás del Ayuntamiento llegó tras un plante anunciado por la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex), que había mostrado su rechazo al traslado a Mejostilla y pedido reconsiderar otras opciones, como la del Cordel de Merinas, junto al cementerio. Acaex compareció en rueda de prensa junto con asociaciones vecinales y empresariales, argumentando que el cambio al parque empresarial resultaría perjudicial tanto para los vendedores como para los vecinos de la zona.

La presión del colectivo ambulante y el apoyo de distintas entidades fueron determinantes para que el gobierno local retirara la propuesta del pleno. Sin embargo, la decisión provocó la reacción de los propietarios de Vegas del Mocho, que hablaron entonces de «indignación» y dijeron que se trataba de «una injusticia» que afecta a más de una veintena de dueños que llevan años sin poder desarrollar su suelo.

Entorno deteriorado

Los propietarios se quejaron también del deterioro físico del entorno, con daños en aceras, arbolado, arquetas y pavimentos, así como suciedad y pérdida de aparcamientos, lo que, según aseguraron, ha devaluado la zona y generado graves dificultades económicas a muchos de los titulares del suelo.

La AIU argumenta que esta demora les obliga a seguir soportando gastos e impuestos sin posibilidad de rentabilizar su inversión. Por ello, siguen con la idea de cuantificar los daños, los pagos efectuados y el lucro cesante en la reclamación ante el Consistorio. No obstante, el colectivo mantiene su voluntad de diálogo y pide al Ayuntamiento que valore el perjuicio causado por la falta de decisiones.

Por el contrario, la Federación Distrito Norte manifestó tras suspenderse el traslado su apoyo al Ayuntamiento, calificando la decisión de «prudente y responsable». Valoró la voluntad del equipo de gobierno de «impulsar una solución definitiva» y ofreció su colaboración para que el mercado permanezca provisionalmente en Vegas del Mocho hasta que la nueva ubicación esté lista.