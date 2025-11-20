HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mercado franco en Vegas del Mocho este mes de noviembre. Jorge Rey

Propietarios de Vegas del Mocho piden acelerar el traslado del mercadillo de Cáceres

Recuerdan que el alcalde se comprometió a tener el proyecto listo antes de fin de año cuando se canceló hace seis meses el cambio al Polígono Empresarial Mejostilla

C. Mateos

Cáceres

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:51

Comenta

El pasado mes de abril el Ayuntamiento de Cáceres anunció que paralizaba el traslado del mercadillo a un nuevo emplazamiento provisional, y que seguiría ... en la actual ubicación de Vegas del Mocho hasta que esté lista la parcela municipal que se va a acondicionar como espacio definitivo para el mercado franco. Hoy, más de seis meses después, el proyecto para urbanizar ese terreno, en las traseras del Mercadona de Montesol, continúa en fase de redacción y la única previsión que hay al respecto es la que hizo el alcalde, Rafael Mateos, cuando dijo a finales de octubre que espera que la licitación se lleve a cabo antes de que termine la actual legislatura.

