Abre la pista de hielo de la Plaza Mayor como la gran atracción de la Navidad cacereña Los primeros usuarios se han podido ver este jueves por la tarde | El precio de la entrada es de 9,50 euros sin límite tiempo

C. M. Cáceres Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:09

La gran pista de hielo de la Plaza Mayor de Cáceres ha abierto este jueves por la tarde con seis días de retraso sobre la fecha prevista inicialmente. Se puede ver ya a los primeros patinadores al pie de la torre de Bujaco en la que está llamada a convertirse en la gran atracción de las navidades cacereñas de este año. De momento aún son pocos, a la espera de que la afluencia se dispare previsiblemente a partir del viernes, inicio del puente de la Constitución.

Los usuarios que deseen patinar estas Navidades deberán abonar 9,50 euros por el acceso a la pista, que este año recupera el hielo real y cuadruplica su tamaño respecto al pasado ejercicio, alcanzando de nuevo los 800 metros cuadrados. Por este precio, la organización asegura que no habrá límite de tiempo de uso. La tarifa supone casi el doble de la del año anterior, cuando patinar costaba cinco euros. Aquella instalación recibió numerosas críticas debido a que la superficie sintética dificultaba el deslizamiento y mermaba la experiencia de los patinadores.

La pista ha sido adjudicada a la empresa Donaelia S.L., con sede en Jaén. Según recogen los pliegos de condiciones, la infraestructura debe disponer de una instalación eléctrica adecuada para garantizar el funcionamiento durante las tardes de diciembre y enero, cuando a partir de las 18.00 horas ya no hay luz natural. También se exige un sistema de sonorización que permita ambientar el recinto con música y emitir avisos por megafonía, así como generadores de emergencia ante posibles cortes en el suministro de alumbrado público.

Por otra parte, en el parque de Gloria Fuertes se ha instalado lo que se denomina la 'Peque navidad'. Es el clásico carrusel de todos los años con una mini noria y un trenecito. La novedad de este año son unos puestos de juegos para niños y adolescentes. También están abiertos ya los puestos del tradicional mercado navideño del Paseo de Cánovas, donde se puede comprar artesanía y otros objetos, además de productos de alimentación.

Ampliar Encendido del belén de la Diputación este jueves en el Palacio de Carvajal. Jorge Rey

Además, los belenes que se instalan por estas fechas en varios puntos de la ciudad también empiezan ya a abrir al público. Este jueves lo hizo en el palacio de Carvajal uno de los más emblemáticos, el de la Diputación de Cáceres, cuyo encendido corrió a cargo de alumnos de los colegios públicos 'Nuestra Señora de la Candelaria' de Fresnedoso de Ibor; 'San Bartolomé' de Bohonal de Ibor; 'Eugenio Jiménez Igual' de El Gordo; y 'María de los Ángeles Ballesteros' de Vegaviana.

Este viernes se inaugura en el palacio de la Isla en el belén del Ayuntamiento, y también se pueden visitar ya otros como el de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero en el palacio de los Becerra, o el belén monumental de la Fundación Tatiana en el Palacio de los Golfines de Abajo.