Los vecinos muestran los desperfectos del edificio de viviendas sociales de La Mejostilla. JORGE REY

Vecinos de pisos sociales del barrio cacereño de la Mejostilla reclaman el arreglo de los bloques

La Junta, dueña del 87% de las viviendas, señala que es la comunidad la que tiene que contratar un técnico para evaluar los daños

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:25

Comenta

Llevan en pie solo dos décadas, pero las grietas, la humedad y los desconchones proliferan en los cuatro portales de viviendas sociales de la ... calle Ortí Belmonte número 24, en la barriada de la Mejostilla. Sus vecinos, mayoritariamente en régimen de alquiler con derecho a compra, están «cansados» de pedirle a la Junta de Extremadura, propietaria de la mayor parte de las viviendas, que resuelva los problemas que afectan a sus hogares.

