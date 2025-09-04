HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un autobús de la línea 8 en la parada de los Múltiples. HOY

El refuerzo de la línea 8 del bus urbano de Cáceres se pondrá en marcha el 11 de septiembre

El servicio de transporte público llegará por primera vez hasta el Polígono Empresarial Mejostilla

C. M.

Cáceres

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:13

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado este jueves que la nueva línea de autobús R8 comenzará a funcionar el próximo jueves 11 de ... septiembre y que, por primera vez, el servicio de transporte urbano, llegará hasta el Polígono Empresarial Mejostilla.

