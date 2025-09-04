El refuerzo de la línea 8 del bus urbano de Cáceres se pondrá en marcha el 11 de septiembre

El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado este jueves que la nueva línea de autobús R8 comenzará a funcionar el próximo jueves 11 de ... septiembre y que, por primera vez, el servicio de transporte urbano, llegará hasta el Polígono Empresarial Mejostilla.

El concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, ha explicado que la línea estará operativa en días lectivos entre las 7:20 y las 15:00 horas, y reforzará especialmente las horas punta. Para ello, el servicio contará con un autobús articulado, lo que aumentará la capacidad de transporte.

Además, desde el mismo 11 de septiembre la línea 8 aumentará su frecuencia los sábados, domingos y festivos, pasando de 40 a 30 minutos. En la misma fecha entrarán en servicio la Línea Campus (LC), el Refuerzo Campus (RC) y el Refuerzo Mejostilla (RM) con varias novedades.

El refuerzo Campus-Mejostilla adelanta el inicio por la mañana de las 7:30 a las 7:15 horas, y el de la tarde desde el campus de las 13:30 a las 13:20 horas. La frecuencia pasará a ser de entre 30 y 35 minutos.

La línea 3 adopta en días lectivos, por las mañanas, un recorrido hasta la parada de la Facultad de Veterinaria.

Estas mejoras ya se han difundido a través de un comunicado oficial que puede verse de manera física en el interior de los autobuses y en digital en la web de Vectalia. Además, para más información, la ciudadanía dispone del teléfono 927 231 499 y de la aplicación móvil Vectalia_Cáceres.

«Se trata de un compromiso que asumimos el equipo de gobierno desde el inicio del mandato y ahora hacemos realidad. Es una mejora fruto del trabajo en la Mesa del Transporte y de la colaboración con la empresa concesionaria Vectalia», ha indicado Pedro Muriel, quien ha señaladoo que «este paso supone no solo dar respuesta a una demanda ciudadana, sino también reforzar un servicio público esencial con un modelo más moderno y sostenible acorde a la ciudad que queremos».

Acuerdo con el PSOE

Hay que recordar que estas mejoras formaban parte de la batería de medidas del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el PSOE para que los socialistas hicieran posible con su abstención la aprobación de los presupuestos municipales de 2025. No obstante, hasta entonces, el refuerzo de la línea 8 ya había sido anunciado por el Ayuntamiento, aunque se había supeditado a la aprobación de las cuentas municipales. La línea 8 es la más utilizada de la red de transporte urbano de Cáceres.

La línea 8 cerró el ejercicio de 2023 con 1.209.453 viajeros. Los vecinos de la Federación Distrito Norte, que llevaron a cabo movilizaciones el pasado otoño, pedían reducir la frecuencia de paso de la línea 8. Querían que pasara de los 15 minutos actuales a los diez en horario de mañana. Y de 20 a 15 en horario de tarde. Para los fines de semana demandaban que la frecuencia disminuyera de 40 a 20 minutos.

Querían además que la línea de refuerzo Mejostilla, que lleva a los chavales del barrio hasta el IES Universidad Laboral, comenzara 15 minutos antes y que al comienzo hubiera dos autobuses