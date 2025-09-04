El refuerzo de la línea 8 del bus urbano de Cáceres se pondrá en marcha el 11 de septiembre
El servicio de transporte público llegará por primera vez hasta el Polígono Empresarial Mejostilla
C. M.
Cáceres
Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:13
El Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado este jueves que la nueva línea de autobús R8 comenzará a funcionar el próximo jueves 11 de ... septiembre y que, por primera vez, el servicio de transporte urbano, llegará hasta el Polígono Empresarial Mejostilla.
El concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, ha explicado que la línea estará operativa en días lectivos entre las 7:20 y las 15:00 horas, y reforzará especialmente las horas punta. Para ello, el servicio contará con un autobús articulado, lo que aumentará la capacidad de transporte.
Además, desde el mismo 11 de septiembre la línea 8 aumentará su frecuencia los sábados, domingos y festivos, pasando de 40 a 30 minutos. En la misma fecha entrarán en servicio la Línea Campus (LC), el Refuerzo Campus (RC) y el Refuerzo Mejostilla (RM) con varias novedades.
El refuerzo Campus-Mejostilla adelanta el inicio por la mañana de las 7:30 a las 7:15 horas, y el de la tarde desde el campus de las 13:30 a las 13:20 horas. La frecuencia pasará a ser de entre 30 y 35 minutos.
La línea 3 adopta en días lectivos, por las mañanas, un recorrido hasta la parada de la Facultad de Veterinaria.
Estas mejoras ya se han difundido a través de un comunicado oficial que puede verse de manera física en el interior de los autobuses y en digital en la web de Vectalia. Además, para más información, la ciudadanía dispone del teléfono 927 231 499 y de la aplicación móvil Vectalia_Cáceres.
«Se trata de un compromiso que asumimos el equipo de gobierno desde el inicio del mandato y ahora hacemos realidad. Es una mejora fruto del trabajo en la Mesa del Transporte y de la colaboración con la empresa concesionaria Vectalia», ha indicado Pedro Muriel, quien ha señaladoo que «este paso supone no solo dar respuesta a una demanda ciudadana, sino también reforzar un servicio público esencial con un modelo más moderno y sostenible acorde a la ciudad que queremos».
Acuerdo con el PSOE
Hay que recordar que estas mejoras formaban parte de la batería de medidas del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el PSOE para que los socialistas hicieran posible con su abstención la aprobación de los presupuestos municipales de 2025. No obstante, hasta entonces, el refuerzo de la línea 8 ya había sido anunciado por el Ayuntamiento, aunque se había supeditado a la aprobación de las cuentas municipales. La línea 8 es la más utilizada de la red de transporte urbano de Cáceres.
La línea 8 cerró el ejercicio de 2023 con 1.209.453 viajeros. Los vecinos de la Federación Distrito Norte, que llevaron a cabo movilizaciones el pasado otoño, pedían reducir la frecuencia de paso de la línea 8. Querían que pasara de los 15 minutos actuales a los diez en horario de mañana. Y de 20 a 15 en horario de tarde. Para los fines de semana demandaban que la frecuencia disminuyera de 40 a 20 minutos.
Querían además que la línea de refuerzo Mejostilla, que lleva a los chavales del barrio hasta el IES Universidad Laboral, comenzara 15 minutos antes y que al comienzo hubiera dos autobuses
