El temporal empaña la Feria de Cáceres, que resiste gracias al público

Las previsiones meteorológicas no engañaban, había alerta amarilla, pero, cuando hacia las tres de la tarde de este viernes la lluvia y el viento arreciaron ... y empezaron a moverse fuertemente las carpas de las casetas del recinto ferial a muchos les pilló por sorpresa. Fue en ese momento cuando una churrería portátil se llevó la peor parte: el toldo salió volando y su estructura quedó considerablemente dañada por el azote del vendaval. Fue apenas media hora, pero dejó un reguero de daños y un herido por un golpe de una estructura en el tórax que rechazó ser trasladado al hospital, según informa DYA.

Al mismo tiempo el agua anegaba la zona en la que suelen colocarse los vendedores de ropa y artesanía, que lamentaban la ausencia de un servicio de alcantarillado en condiciones para evitar la formación de balsas de agua. Muchos de ellos, los que cuentan con puestos más precarios intentaban in extremis salvar el material dañado. «El problema es que todo el agua viene a esta zona, yo tengo un puesto bien montado, pero si no me lo lleva como les ha pasado a los demás», se lamentaba Said, uno de los comerciantes. «Un recinto ferial de una capital en el que se meten miles de personas no debería estar así, aunque ahora salga el sol hay negocios que no están para abrirlos, estamos perdiendo dinero, y no venimos gratis, pagamos más de 2.000 euros, casi 3.000», que quejaba Pascual Sánchez de la churrería La Estrella, de Jaén.

Las casetas siguieron recibiendo gente y las atracciones se reactivaron

A esa hora los dueños de las atracciones todavía no sabían si iban a poder encender sus máquinas, algunas de ellas con desperfectos, como el Máster, al que el viento derribó una figura decorativa de la máquina, que fue sustituida.

Los bomberos llevaron a cabo el achique de agua en la zona y constataban la suciedad de los tragantes, a los que falta mantenimiento, según explicaba.

Dos jóvenes a primera hora de la tarde en el recinto ferial de Cáceres. JORGE REY

El alcalde Luis Salaya estaba en la caseta del Mayor cuando se desató la tormenta y le tocó ayudar a colocar mesas y sillas. Explicó que las fuertes rachas de viento «no estaban en las previsiones» y que fueron las que provocaron los desperfectos, junto a la lluvia. Pero remarcó que el nivel de alerta permitía que se siguiera celebrando la feria, como así fue, y que no se quería dar sensación de alarma. El PSOE suspendió el cierre de campaña en la ciudad pero, dijo, «porque toca trabajar, no porque haya una situación catastrófica». Acerca de los charcos indicó que el ferial carece de un sistema de alcantarillado como tiene el resto de la ciudad y dijo ser «un lastre importante cuando llueve en una feria».

El mal tiempo se ha cruzado de lleno en una feria de San Fernando 2023, sostenida sin embargo por la resistencia numantina del público que seguía llegando en autobuses y taxis hasta el recinto ferial como un goteo. «Nos metemos en una caseta y allí estamos a refugio», señalaban unas mujeres que venían de comer del centro. En mitad del temporal la música seguía sonando bajo las carpas. Y aunque llovía a ratos, también la feria de día estuvo animada.

Otras zonas

Otras zonas de la ciudad tampoco se libraron del temporal. Hubo caídas de árboles en prácticamente toda la ciudad y tuvo que actuarse en seis domicilios de las 300, que sufrieron inundaciones. En la estación de autobuses también se estaban acumulando balsas de agua. En este barrio se dio prioridad a una vivienda de una persona mayor para que pudiera regresar cuanto antes a su domicilio. Los parques están cerrados para evitar riesgo por el desprendimiento de las ramas.

Para este sábado sigue la alerta amarilla por riesgo de tormentas. Desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche la previsión de precipitaciones del 100%.