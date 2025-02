La Pasión Viviente de Cáceres tendrá más escenas, danza y un nuevo Jesucristo

Surgió en 2018 como la gran novedad de la Semana Santa y, cinco años después, se ha convertido en uno de sus principales reclamos. La ... cuarta edición de La Pasión Viviente de Cáceres –se suspendieron las de 2020 y 2021 por la pandemia– calienta motores con importantes cambios para su próxima entrega, que será el 30 de marzo y dará el pistoletazo de salida a una fiesta declarada de interés turístico internacional.

El montaje tendrá más escenas, incorpora danza y estrena actor protagonista. Habrá un nuevo Jesucristo. El cacereño Víctor Teomiro coge el testigo de Santi Senso, que interpretó el papel el año pasado con éxito de crítica.

El venezolano Marcos Yépez afronta en solitario la dirección del montaje, compartida el año pasado con Andrés Mata. Y ha querido imprimir su propio sello. El cambio de protagonista, aclara, es una máxima en la Pasión. Nunca repite el mismo actor. En las ediciones precedentes han encarnado este personaje Jaime Costas (2018), Chus Pablos Castañeda (2019) y Santi Senso (2022).

Yépez ha apostado por un joven cacereño de 31 años, licenciado en Derecho, que se ha formado durante cinco años en la escuela de artes escénicas Maltravieso. Ya participó el año pasado en la representación dando vida a San Juan. «Supone mucha responsabilidad, pero afronto el reto de interpretar a Jesucristo con muchas ganas e ilusión porque es un papel que todo el mundo querría hacer al ser un personaje muy conocido. Voy a intentar hacerlo con el mayor respeto a lo que fue la historia del personaje», detalla el protagonista en una fría mañana en la Plaza de San Jorge, uno de los principales escenarios de la Pasión.

El montaje, de algo más de dos horas de duración, transcurre en su integridad en la Ciudad Monumental y cuenta las últimas horas de vida de Jesucristo. «Ya hemos intensificado los ensayos porque es un papel que requiere mucho trabajo físico para cargar con la cruz, hay que hacer la simulación de la crucifixión y hay coreografía. Así que el cuerpo tiene que estar muy activo y hay que prepararlo para marzo», apostilla Teomiro.

Yépez ha hecho, además, otro fichaje para su elenco. Ha incorporado al actor placentino Luis Prieto para interpretar a Poncio Pilato. Terminó su formación en la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura) en el año 2017 y amplió sus conocimientos en Madrid. En la actualidad, trabaja para tres compañías en la región y da clases de teatro. «Mi personaje es Poncio Pilato, el que tenía el poder de decretar que alguien muriese. Por eso en la Pasión vienen a que él autorice si matan o no a Jesucristo», explica. «La Semana Santa es una época que siempre me ha gustado y he visto miles de versiones de la Pasión y de Poncio Pilato también», agrega.

Los trabajos de preparación con los principales integrantes del reparto comenzaron durante la primera quincena de diciembre. En el elenco destacan, además, Teyo Rodríguez y Diego Real, que repiten en sus respectivos papeles de Caifás y Herodes.

«Me incorporé el segundo año que se hizo la Pasión y me sorprendió la cantidad de público que asiste siendo algo relativamente nuevo. Es alucinante. Cuando acaba mi actuación intento moverme para seguir la obra pero hay tanta gente que no puedo ni pasar. Hay pocas pasiones vivientes en España que tengan un marco como el nuestro», ilustra Diego Real.

Para Teyo Rodríguez, actor amateur, será su cuarto año como Caifás y el cuerpo le pide ya interpretar otro papel más benévolo. «He condenado ya a cuatro jesucristos, contando al de este año. Y me gustaría hacer ya otro papel para sacarme la espinita de ser el malo malísimo», comenta mientras recuerda el «subidón» que le produce edición tras edición ver la Plaza de Santa María abarrotada. Laura Reyes también repite este año en el papel de la muerte.

Entrada triunfal

Además de las nuevas incorporaciones actorales, otra de las grandes novedades estará en la puesta en escena. Este año la narración no arrancará en la Plaza del Conde de Canilleros, donde se representa el pasaje de la oración en el huerto. La acción comenzará con la entrada triunfal de Jesús, que se localizará en el Arco de la Estrella. «Veremos una gran multitud recibiendo a Jesús y alzando sus ramas y palmas para darle la bienvenida», detalla a modo de avance el director.

El dramaturgo y coreógrafo venezolano Marcos Yépez ha invitado al Conservatorio Profesional de Danza de Extremadura a que se una por primera vez a la representación. El Conservatorio ha aceptado y sus alumnos estarán en la Plaza de San Jorge. La Pasión Viviente comenzará a las 20.30 horas.