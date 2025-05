La segunda jornada de Womad acaba con diez asistencias sanitarias, dos de ellas por una pelea

Álvaro Rubio Cáceres Sábado, 10 de mayo 2025, 11:25 Comenta Compartir

La segunda jornada de Womad Cáceres 2025 ha acabado con diez asistencias sanitarias. En dos de ellas los servicios de atención han tenido que trasladar a dos personas al hospital, una por inconsciencia y otra por una intoxicación etílica.

Además, el puesto de asistencia de DYA ubicado en la Plaza Mayor atendió a dos personas por una pelea. Recibieron curas por heridas inciso-contusas, es decir, que combinan un corte con una contusión.

Ese mismo puesto, en la Plaza Mayor, DYA atendió a otras cinco personas. Dos por mareos por agorafobia, una por lavado ocular y tuvieron que trasladar a otras dos al hospital por una insconsciencia y una intoxicación etílica.

En el puesto ubicado en la Plaza de Santa María atendieron a otras dos personas, una por intoxicación etílica y otra por una herida. Asimismo, la ambulancia de la Concepción curó una herida en la cabeza a otro asistente al Womad.

Por lo demás, la segunda jornada de Womad transcurrió sin graves incidentes, según indica la Policía Nacional a HOY.

Seguridad

Junto a la Policía Local y la Guardia Civil se encargan de garantizar la seguridad del festival con un total de 400 servicios. Además de no permitir la entrada de bebidas alcohólicas en todos los accesos a la zona de conciertos, están especialmente vigilantes para que no haya drones que sobrevuelen la zona. No se pude, por tanto, tomar imágenes aéreas de la cita sin la debida autorización.

«Se vigila que no se celebre el botellón y se controla el aforo en los accesos mediante cámaras. La Policía Nacional controla también que no haya vuelo de drones», ha remarcado el concejal portavoz del Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz.

Este año también se ha instalado un punto violeta en la plataforma de la puerta principal del Ayuntamiento y habrá diferentes actividades con talleres dirigidos al público infantil y un punto informativo y de primera atención ante posibles casos de acoso.

JORGE REY

La organización incide en que para denunciar algún suceso relacionado con posibles casos de acoso se puede contactar con el 112, 091, 092 o 016, así como acudir al Punto Violeta, donde habrá profesionales formados.

Este sábado Womad afronta su jornada más multitudinaria con diez conciertos. Sanguijuelas del Guadiana, en la Plaza Mayor, son uno de los platos fuertes de esta cita que cerrará Arp Frique & The Perpetual Singers ya de madrugada. Al mediodía, el escenario de la Plaza de Santa María contará con el Conjunto San Antonio, The Ruffos y Sü.