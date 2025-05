Womad Cáceres, un festival más 'light' pero al que ama el público

Womad Cáceres, como todas las cosas a las que les haya pasado por encima tres décadas, ya no es lo que era. Es difícil ... encontrar hippies y perros y el aroma a marihuana se ha disuelto considerablemente. El festival multicultural ha ido domesticándose con el paso del tiempo pero desde el año pasado, con las restricciones aplicadas por el gobierno municipal, que suprimieron la práctica del botellón, se ha convertido en una cita más 'light' y familiar y seguramente menos masiva, con menos riesgo de colapso. No significa que esté vacío, ni mucho menos, va mucha gente, pero esa gente es fundamentalmente de la ciudad y de la región y el ambiente es más doméstico.

Todo parece funcionar en un recinto que es nada menos que la parte antigua de Cáceres y que literalmente está tomada por los escenarios y por la música, y también por un batallón de guardias de seguridad que velan porque no se acceda con botellas, por mantener libres los carriles de evacuación y porque todo el mundo entre y salga por donde debe. En la primera jornada, la del jueves, hubo dos incidentes, una niña de siete años se cortó una mano y un hombre de 50 fue trasladado al hospital por una caída.

La cita cultural vivió este viernes su segunda jornada con el ambiente pacífico que suele caracterizarla y sus tres plazas ya en marcha. A eso de las ocho y media de la tarde, justo antes de que empezara su actuación el grupo Muerdo el ambiente era tranquilo y había hueco entre un público variado en donde conviven varias generaciones. No faltan los 'womeros' aguerridos que llevan media vida viéndose todos los conciertos y también hay nuevas incorporaciones, como Álvaro Lozano Muñoz, de Don Benito, un historiador del arte que asiste por primera vez a este festival. «Viví en Cáceres pero siempre me lo perdía y este año coincide que tenía una amiga aquí y he venido a visitarla, aprovecho la ocasión». Womad se le ha cruzado en el camino pero él lo disfruta. «Me ha sorprendido mucho el ambiente, es muy diverso, Cáceres siempre me había parecido una ciudad muy cosmopolita y diversa, pero ahora en Womad es como el doble, es muy alternativa, me gusta mucho ese ambiente y ese rollo».

JORGE REY

Muerdo, el grupo que iba a actuar en ese momento es el proyecto musical del murciano Paskual Kanatero, que combina poesía y compromiso social con una fusión de folclores latinoamericano y canción de autor. La tarde arrancó en la Plaza Mayor Asina Önde, la primera banda de reggae fusión de Extremadura compuesta íntegramente por mujeres.

«Este año hay menos puestos en la plaza de Santa María porque han subido los precios» Hilario Martín Artesano

«Me gusta mucho el ambiente de Womad, la ciudad se vuelve mucho más diversa» Álvaro Muñoz Espectador

Uno de los momentos más esperados de la jornada era la actuación de Angélique Kidjo, una icónica cantante beninesa, ganadora de múltiples premios Grammy, que tenía previsto empezar su concierto a las once de la noche. La banda franco-mexicana Kumbia Boruka cerró Womad en la Plaza Mayor ya de madrugada. Por San Jorge pasó Dowdelin y el grupo Rust, mientras que Santa María volvió a convertirse en el hogar de los grupos extremeños. Actuaron al mediodía Niño Indigo y Fônal.

Más allá de la Plaza Mayor otros espacios viven a diferentes ritmos sus particulares Womad. En la plaza de Santa María hay una barra y varios puestos de artesanía, con huecos vacíos. Uno de los que sí está allí vendiendo sus productos elaborados con elementos de la naturaleza es Hilario Martín, que coloca su puesto junto a otros dos compañeros. «Hacemos juegos tradicionales como los tiradores, los aros, los zancos y también tenemos madera para las cocinas, varas para caminar los paseantes, son cosas sencillas pero que tienen su utilidad». La subida de los precios de los puestos ha hecho que no se haya llenado este espacio, que representa la verdadera artesanía, porque en el mercado de Cánovas proliferan los productos de imitación y los objetos 'made in China'.

San Jorge es el lugar íntimo diseñado para el baile y para los conciertos más de 'autor'. A las ocho de la tarde esta plaza bullía con el taller de percusión de danza afro-brasileña 'El latido de la diáspora', que hacía moverse a cientos de personas. La movilidad allí ya se complicaba pero todo el mundo parecía estar a gusto. Pasó una familia con un carrito de bebé todo el mundo se retiró, en un ejemplo de paciencia y tolerancia.

Por la mañana Mudarte llevó a cabo un taller de percusión y danza afro-brasileña bajo el título de 'El latido de la diáspora' en el instituto de Educación Secundaria El Brocense, que se une de esta forma a la programación oficial. Los talleres son una forma de implicar al público para gozar de la experiencia completa del Womad no solo como espectadores. Además de Mudarte, Ney Bambú es la encargada de dirigir talleres de danza Bollywood todos los días en el escenario de Womad de San Jorge.

Womad sigue hoy con un total de 10 conciertos. Sanguijuelas del Guadiana, en la Plaza Mayor, son uno de los platos fuertes de esta cita que cerrará Arp Frique & The Perpetual Singers ya de madrugada. Al mediodía, el escenario de la Plaza de Santa María contrá con el Conjunto San antonio, The Ruffos y Sü. Será, sin duda, el día más fuerte, el que suele atraer a mucho público de los alrededores. La previsión de lluvia es muy leve y el tiempo será como el de ayer: fresco pero agradable.