Cuenta atrás para un Womad sin botellón ni drones en Cáceres Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil prestarán 400 servicios y el Ayuntamiento recuerda que se controlarán los accesos y no habrá imágenes aéreas con dispositivos no autorizados

El festival Womad inicia la cuenta atrás para la edición de 2025 que se prolongará desde el próximo jueves hasta el domingo 11 de mayo. La Oficina de Igualdad del Instituto Municipal de Asuntos Sociales de Cáceres perfila varias actividades programadas en la campaña de sensibilización y prevención contra el acoso sexual. Las mismas se desarrollan durante la celebración de este evento bajo el lema 'Respeto = Diversión Womad libre de acoso».

Se instalará un punto violeta en la plataforma de la puerta principal del Ayuntamiento desde el día 8 hasta el sábado 10 y habrá diferentes actividades con talleres dirigidos al público infantil y un punto informativo y de primera atención ante posibles casos de acoso.

La organización incide en que para denunciar algún suceso relacionado con posibles casos de acoso se puede contactar con el 112, 091, 092 o 016, así como acudir al Punto Violeta, donde habrá profesionales formados. Se contará con la colaboración del Ciclo de Promoción de Igualdad del Al-Qázeres, «que disponen de información sobre cómo actuar en caso de ver o sufrir una agresión o algún tipo de acoso sexista», concluye.

La Subdelegación del Gobierno de Cáceres, la Secretaría general de Igualdad y conciliación y el Instituto de la Mujer de la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial y la Oficina de Igualdad de la UEx también participan en esta iniciativa. Además, habrá una batucada que recorrerá el sábado por la mañana la ciudad monumental y llegará a las 12.30 horas a la Plaza Mayor. Son algunos de los detalles que ha apuntado esta mañana al término de la Junta de Gobierno local el concejal portavoz, Ángel Orgaz.

Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil garantizarán la seguridad del festival con un total de 400 servicios. Orgaz señala que además de no permitir la entrada de bebidas alcohólicas los cuerpos de seguridad estarán especialmente vigilantes para que no haya drones que sobrevuelen la zona. No se podrán, por tanto, tomar imágenes aéreas de la cita sin la debida autorización.

«Se vigilará que no se celebre el botellón y se controlará el aforo en los accesos mediante cámaras. La Policía Nacional controlará también que no haya vuelo de drones», remarca el concejal portavoz.

La Asociación de Vecinos Ciudad Monumental, además, va a instalar dos pancartas en el edificio municipal de la Plaza mayor anexo a la Torre de Bujaco. En ellas se insertarán los lemas: «Canta, baila, recicla» y «Con civismo el Womad suena mejor».