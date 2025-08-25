Restricciones de tráfico por obras en la avenida del Ferrocarril de Cáceres desde este martes Los trabajos de mejora del firme se prolongarán hasta mediados de septiembre, con rutas alternativas para los vehículos pesados

R. H. Cáceres Lunes, 25 de agosto 2025, 12:27

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inciará este martes 26 de agosto las obras de rehabilitación del firme de la carretera N-630, a su paso por la ciudad de Cáceres entre los kilómetros 553,050 y 554,650, el tramo conocido como avenida del Ferrocarril.

La ejecución de los trabajos se abordará en tramos sucesivos, «en función de las necesidades y circunstancias de la obra», apunta el Ministerio. En concreto, se comenzará el martes 26 de agosto a las 08:00 horas por el tramo 4, y la ejecución de los tramos 3 y 3A se realizarán en horario nocturno durante la primera semana de septiembre.

Los tramos definidos son los siguientes:

Tramo 1: Calzada izquierda (sentido Sevilla) entre avenida de las Arenas (km 553,050) y avenida Virgen de Guadalupe (km 554).

Tramo 2: Calzada derecha (sentido Salamanca) entre avenida Virgen de Guadalupe (km 554) y avenida. de las Arenas (km 553,050).

Tramo 3: Calzada izquierda (sentido Sevilla) entre la avenida Virgen de Guadalupe (km 554) y avenida de Alemania (km 554,650).

Tramo 3A: Glorieta Movimiento Scout.

Tramo 4: Calzada derecha (sentido Salamanca), desde la avenida de Alemania (km 554,650) y laavenida Virgen de Guadalupe (km 554).

Para asegurar la fluidez de la circulación existen varias alternativas de tráfico ligero por las calles de la ciudad. No obstante, durante las obras se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado que garantice el paso de vehículos pesados: Será un esvío por las calles Gil Cordero y avenida Ruta de la Plata en ambos sentidos, conectando con estas a través de la avenida de Alemania, Virgen de Guadalupe o Las Arenas, según el sentido de circulación y el tramo afectado.

Las afectaciones durarán previsiblemente hasta mediados de septiembre.

Característica de los trabajos

Durante las afectaciones se llevarán a cabo los trabajos de fresado y reposición del firme en tramos deteriorados, renovación de la capa de rodadura completa, reposición de espiras inductivas en estaciones de toma de datos para tráfico (ETDs) y pintado de marcas viales.

Las actuaciones se incluyen dentro del contrato de mantenimiento preventivo y mejora de las carreteras integrantes de la Red de Carreteras del Estado, en Extremadura, con un importe global de 8,3 millones de euros (IVA incluido). El importe estimado de esta actuación es de 765.009,70 euros.

