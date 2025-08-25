Cerrado por obras el acceso a la A-5 en el Cerro Gordo, en dirección Madrid

J.M. Solo de Zaldívar Lunes, 25 de agosto 2025, 14:22 Comenta Compartir

Los conductores que salen de la ciudad por la A-5 en dirección Madrid se encontraron el pasado viernes la imposibilidad de acceder a la autovía. Desde entonces, se cortó la circulación entre los kilómetros 398,6 y 391,8, siendo desviado el tráfico por un carril de la calzada contraria.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se está ejecutando la obra de asfaltado en la autovía Suroeste A-5, entre los kilómetros 392,300 y 407,821. El importe de la adjudicación de las obras es de 14,276 millones de euros.

Aunque la duración de las obras vendrá determinada por los resultados de estas, en principio estarían finalizadas el próximo 5 de septiembre. El objetivo es agilizar la actuación todo lo posible, pero teniendo en cuenta que el asfaltado requiere de varias capas y tiempo para que se consoliden.

También permanece cerrado el enlace desde Cerro Gordo. Para alcanzar este destino se habilita una señalización que indica una ruta alternativa circulando en sentido Portugal y haciendo un cambio de sentido en la salida 400, que desvía el tráfico por la calzada contraria.

Demarcación de Carreteras comenzó el verano pasado a mejorar el asfalto de la autovía que une Madrid y Badajoz, un trabajo que se ha desarrollado por tramos.