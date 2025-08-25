HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar la carretera del Casar
El impacto provocó daños en los vehículos estacionados. Francis Sanru
Sucesos de Extremadura

Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros

En el vehículo viajaba un menor de 9 años, que ha resultado ileso, y otras dos personas, trasladadas al Hospital Universitario de Badajoz

A. Murillo

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:47

Aparatoso accidente de tráfico en la travesía de Valle de Matamoros, en el sur de la provincia de Badajoz (comarca Sierra Suroeste).  Sobre las 16:30 de este lunes, un vehículo se ha salido de la calzada cuando circulaba por la circunvalación de este municipio pacense. Tras perder el control, el turismo colisionó  contra cuatro coches que se encontraban estacionados en la vía pública, provocando daños en los mismos.

A consecuencia del impacto, los ocupantes del vehículo accidentado, tres personas con residencia en la Comunidad de Madrid y familia en Extremadura, han sufrido lesiones de diversa consideración. Entre ellos se encontraba un menor de 9 años, que ha resultado ileso.

Los otros dos ocupantes han sido trasladados por los servicios de emergencia al Hospital Universitario de Badajoz. La Guardia Civil de Tráfico de Badajoz está instruyendo el atestado para averiguar las causas de este siniestro vial, que también requirió la presencia de bomberos del Cpei de la Diputación de Badajoz.

Atropellada en Badajoz

En la capital pacense, una niña de 7 años ha sido atropellada este lunes cuando circulaba en patinete eléctrico por el casco urbano. La menor transitaba por la acera, acompañada de su madre, que iba montada sobre otro patinete eléctrico, cuando «supuestamente ha perdido el control» del vehículo y ha acabado en la calzada, informa la Policía Local. En ese momento ha sido golpeada por un turismo que circulaba por la ronda de Circunvalación Reina Sofía.

El accidente se ha registrado sobre las dos de la tarde cerca de la glorieta de los Tres Poetas, provocando una importante retención en el puente de la Autonomía. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de la Policía Local.

En principio, las lesiones que ha sufrido la niña a consecuencia del impacto no revisten gravedad, indican fuentes municipales.

