El radar que más multa en Extremadura está en la A-66 Los dos radares más activos de la región siguen siendo los mismos, ambos en la autovía A-66, Ruta de la Plata

J.A. Polo Domingo, 24 de agosto 2025, 19:42 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

Un año más los dos radares más activos de la región siguen siendo los mismos, ambos en la autovía A-66, Ruta de la Plata. El más multón es el situado en el punto kilométrico 508, sentido Sevilla, que en 2024 formuló 9.481 denuncias, cuando en 2023 fueron 15.407. El ubicado en la provincia pacense, kilómetro 657, también sentido Sevilla registró el pasado año 8.762 infracciones, algo más que el año anterior, que cerró con 7.429 multas.

Extremadura ha sido una de las tres regiones donde la actividad del cinemómetro ha descendido, el mayor en Cantabria con un 47,9% menos de denuncias, bajando de 91.133 a 47.446; después Asturias con una bajada del 23,1%, pasando de 75.599 a 58.082 y en la tercera en retroceso, nuestra región, con un 17,2% inferior al año anterior al haber pasado de 102.669 denuncias a 85.006.

En el informe sobre los radares más multones de España, elaborado por Automovilistas Europeos Asociados, AEA, en 2024 se impusieron 10.000 multas diarias en los radares de la Dirección General de Tráfico, en los que no figuran ni los de Ayuntamientos ni las autonomías con las competencias de Tráfico transferidas, esto es Cataluña y País Vasco, Navarra próximamente.

Durante el pasado año, los radares de la DGT formularon 3.440.655 denuncias por exceso de velocidad, lo que supone un incremento del 4% sobre las realizadas en el mismo periodo del año anterior (3.305.978). Por número de denuncias, el informe de AEA señala que Andalucía sigue liderando el ranking, con 959.592 denuncias, lo que representa el 27,8% del total de las formuladas en toda España (es la región con mayor cantidad de kilómetros de carreteras, autovías y autopistas); a la que sigue Castilla-León, con 413.343 denuncias (12%); la Comunidad Valenciana, con 366.360 (10,6%) y Castilla La Mancha, con 310.795 (9%).

Respecto al radar que más denuncias formuló, el situado en el kilómetro 20 de la M-40 (Madrid) sigue ostentando el récord de denuncias (74.873), si bien ha reducido su actividad un 36% respecto a 2023.

Carreteras secundarias

Dado el importante número de denuncias mayoritariamente en autopistas y autovías, y no en carreteras secundarias donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, considera que «la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación».