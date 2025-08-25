Atropellada una niña de 7 años cuando circulaba en patinete eléctrico por Badajoz

A. Murillo Lunes, 25 de agosto 2025, 19:55 | Actualizado 21:01h. Comenta Compartir

Una niña de 7 años ha sido atropellada este lunes cuando circulaba en patinete eléctrico por el casco urbano de Badajoz. La menor transitaba por la acera, acompañada de su madre, que iba montada sobre otro patinete eléctrico, cuando «supuestamente ha perdido el control» del vehículo y ha acabado en la calzada, informa la Policía Local. En ese momento ha sido golpeada por un turismo que circulaba por la ronda de Circunvalación Reina Sofía.

El accidente se ha registrado sobre las dos de la tarde cerca de la glorieta de los Tres Poetas, provocando una importante retención en el puente de la Autonomía. Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de la Policía Local.

En principio, las lesiones que ha sufrido la niña a consecuencia del impacto no revisten gravedad, indican fuentes municipales.

Herido en Valdepasillas

El pasado jueves, un joven de 22 años resultó herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en la capital pacense. El accidente tuvo lugar por la tarde en la avenida Sinforiano Madroñero, en la esquina ubicada en el cruce con la carretera Olivenza. El varón sufrió una caída cuando circulaba por Valdepasillas sin casco.

Accidente en Valle de Matamoros

Por otro lado, en el sur de la provincia se ha registrado este lunes otro aparatoso accidente. Sobre las 16:30 de este lunes, un vehículo se ha salido de la calzada cuando circulaba por la circunvalación de Valle de Matamoros. Tras perder el control, el turismo colisionó contra cuatro coches que se encontraban estacionados en la vía pública, provocando daños en los mismos.

A consecuencia del impacto, los ocupantes del vehículo accidentado, tres personas con residencia en la Comunidad de Madrid y familia en Extremadura, han sufrido lesiones de diversa consideración. Entre ellos se encontraba un menor de 9 años, que ha resultado ileso.

Los otros dos ocupantes han sido trasladados por los servicios de emergencia al Hospital Universitario de Badajoz. La Guardia Civil de Tráfico de Badajoz está instruyendo el atestado para averiguar las causas de este siniestro vial, que también requirió la presencia de bomberos del Cpei de la Diputación de Badajoz.

