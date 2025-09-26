HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

ona donde se produjo la pelea mortal el pasado domingo en el centro de Cáceres. JORGE REY

Recurren la prisión provisional del joven investigado por la muerte de Jonathan en Cáceres

Argumentan que no hay riesgo de fuga y que el investigado no actuó «a sangre fría», sino que fue un acto reflejo al agarrarle la víctima por la espalda

Cristina Núñez
María José Torrejón

Cristina Núñez y María José Torrejón

Cáceres

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:34

La inexistencia del riesgo de fuga y el hecho de que no actuara «a sangre fría» son dos de los principales argumentos que ha usado ... la defensa del joven investigado como presunto autor de la muerte de Jonathan Espinoza para recurrir la medida de prisión provisional impuesta al joven de 29 años de Navalmoral de la Mata que derribó de un puñetazo a la víctima en la reyerta entre dos grupos de chicos que no se habían visto antes. Los hechos se produjeron en la Avenida Virgen de Guadalupe el pasado domingo y quedaron registrados en las imágenes tomadas por las cámaras del entorno. Jonathan, de nacionalidad nicaragüense, quedó tendido en el suelo y fue ingresado en estado crítico en el hospital, poco después falleció.

