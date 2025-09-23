La comunidad latina de Cáceres reclama justicia para Jonathan El velatorio se lleva a cabo en el tanatorio San Pedro de Alcántara, donde este miércoles se celebrará el funeral del joven nicaragüense fallecido el domingo en una reyerta mortal

Francisco de Borja, presidente vecinal de La Madrila-Peña del Cura, llega este martes al tanatorio San Pedro de Alcántara con un ramo de flores para recordar a Jonathan. Pasa junto a un grupo de asistentes al velatorio.

María José Torrejón Cáceres Martes, 23 de septiembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

La comunidad latina de Cáceres reclama justicia para Jonathan Espinoza, el joven nicaragüense de 25 años que murió el pasado domingo en una reyerta mortal ocurrida en la avenida Virgen de Guadalupe de la capital cacereña.

Una vez concluida la autopsia, el cuerpo se encuentra desde las tres de la tarde de este martes en el tanatorio San Pedro de Alcántara de la capital cacereña, el mismo lugar donde este miércoles tendrá lugar el funeral. Comenzará a las diez y media de la mañana. Posteriormente, está previsto que el cadáver sea incinerado y que sus cenizas sean trasladadas hasta su ciudad natal, Ocotal, situada en el departamento de Nueva Segovia, en la frontera con Honduras.

Desde Nicaragua ha cogido un vuelo la madre de Jonathan, cuya llegada a Cáceres se espera para este martes, con el fin de que pueda asistir al velatorio y posterior sepelio de su hijo.

Ampliar Imagen de Jonathan Espinoza publicada en sus redes sociales. HOY

La familia del fallecido ha estado arropada desde primera hora de la tarde por un gran número de latinos de diferentes nacionalidades asentados en Cáceres, muchos de ellos jóvenes. La petición es unánime. Reclaman justicia para este chico, que residía con su hermana pequeña en la zona de Reyes Huertas. Solía trabajar en la hostelería. Tiene otra hermana en España, pero no vive en Cáceres.

«Queremos que la justicia sea imparcial. Esto de acá no se puede quedar impune», señala una de las asistentes al velatorio en referencia a la muerte de Jonathan. «Queremos creer en la justicia española y que realmente se esclarezcan los hechos, que no sea una burla para el dolor de los familiares. El dolor de la familia no se le desea a nadie. Pedimos justicia por Jonathan. Él no ha sido una persona mala. Mucha gente le conocíamos. Ha sido una persona amigable. No se merecía esto. Queremos creer en la ética profesional y en los valores de todos los que están a cargo de esta investigación. La muerte de un hijo es realmente dolorosa», añade.

«Queremos creer en la justicia española y que realmente se esclarezcan los hechos; el dolor de la familia no se le desea a nadie», reclaman integrantes de la comunidad latina

Un testigo afirma que la víctima no participó en el inicio de la pelea que acabó con la vida del joven nicaragüense el pasado domingo

La comunidad latina de Cáceres comparte un grupo de whatsapp. Además, muchos de sus integrantes también tienen como punto de referencia la parroquia Virgen de Guadalupe. Desde el colectivo también se ha tomado la iniciativa de reunir fondos para sufragar la estancia de la madre de Jonathan en Cáceres y su viaje de vuelta.

«La mayoría de nosotros venimos a buscar un mejor futuro acá, como lo hacía Jonathan. Era una buena persona, muy sencilla. No tenían por qué acabar con su vida», apostilla otro de los asistentes. Entre sus amigos y conocidos critican la decisión judicial de poner este lunes a cuatro de los cinco detenidos en libertad con cargos, investigados por un delito de lesiones. El quinto detenido se encuentra en prisión provisional investigado por un delito de homicidio. Los cuatro jóvenes que han quedado en libertad mantienen el abogado que les fue asignado por el turno de oficio, mientras que el que se encuentra en prisión ha cambiado de letrado. Tienen entre 21 y 29 años y al menos tres proceden de Navalmoral de la Mata.

La versión de uno de los testigos

Hasta el tanatorio San Pedro de Alcántara se ha trasladado uno de los testigos de la reyerta mortal. Estaba con Jonathan cuando ocurrieron los hechos. Venían, junto a otros dos amigos, de la Madrila tras pasar una noche de fiesta y, al pasar por el estanco 24 horas de la avenida Virgen de Guadalupe, entraron a comprar tabaco. Dentro del establecimiento, según el testimonio de este testigo, se produjo un primer encontronazo con alguno de los detenidos. Y, ya en la calle, ambos grupos se encararon y tuvo lugar la pelea. En ningún caso, asegura, Jonathan participó en el inicio de la reyerta. Cuando se quiso dar cuenta, vio a la víctima tendido sobre el suelo. Falleció poco después.

Ampliar Puerta del estanco 24 horas de la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres, punto donde tuvo lugar la reyerta. JORGE REY

La Policía Nacional, encargada del caso, no ha ofrecido nuevos detalles porque mantiene abierta la investigación. La Fiscalía esperará a conocer más detalles sobre lo sucedido para determinar si solicita para él una pena de homicidio o asesinato.

Mientras tanto, desde la asociación vecinal La Madrila-Peña del Cura de Cáceres se reclama la convocatoria con «carácter urgente» de la 'Mesa de la Madrila', espacio de encuentro ciudadano e institucional, para analizar lo sucedido. El colectivo insta a aprobar un plan de acción y control en el barrio que «garantice la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de los vecinos y vecinas». La zona de la reyerta forma parte del ámbito de actuación de esta asociación.

«Consideramos imprescindible que se adopten medidas preventivas y coordinadas entre administraciones, fuerzas de seguridad, entidades sociales y el tejido vecinal, para evitar que sucesos tan dolorosos y violentos vuelvan a repetirse en nuestro entorno», asegura la asociación vecinal, que preside Francisco de Borja, en un comunicado.

«Nos unimos al dolor de la familia, de sus allegados y de toda la comunidad latina en nuestra ciudad, conscientes de la tristeza, la indignación y la preocupación que esta tragedia ha generado», añade el comunicado.

Los vecinos de La Madrila apelan «en estos momentos de duelo y preocupación», a la unión y al compromiso de toda la ciudadanía, «porque solo desde la responsabilidad compartida podremos construir un barrio más seguro y humano y una ciudad más habitable y solidaria». Su presidente ha estado este martes en el tanatorio para entregar a la familia del fallecido un ramo de flores.

Temas

Cáceres