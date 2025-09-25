HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 25 de septiembre, en Extremadura?
Tanatorio San Pedro de Alcántara, en donde tuvieron lugar las pompas fúnebres de Jonathan Espinoza. CRISTINA NÚÑEZ
Cáceres

El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»

El joven de 29 años llegó a Cáceres el domingo de madrugada para vivir una noche de fiesta que terminó trágicamente

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:46

Hacia las dos y media de la madrugada el joven investigado por la muerte de Jonathan el pasado domingo llegó a Cáceres junto a otros cuatro amigos. Salió de trabajar de un establecimiento de restauración en Navalmoral de la Mata y quisieron aprovechar en los locales de ocio de la Madrila. Tal y como explicó a la jueza su grupo de amigos no se había topado en ningún momento con el de Jonathan Espinoza hasta que las ocho y media de la mañana coincidieron en el estanco 24 horas de Virgen de Guadalupe.

Las imágenes muestran cómo todo se desarrolla en cerca de un minuto y medio a las 8.30 horas en el exterior del establecimiento, junto al hotel Alcántara. Todo se inicia con un enfrentamiento verbal entre el supuesto autor de la muerte de Jonathan y dos amigos de este. A partir de ese momento comienza una reyerta entre los dos grupos en los que, tal y como detalla el atestado policial, no todos participan de la misma manera ni con la misma intensidad. Cuatro jóvenes, dos de cada grupo, empiezan a darse los primeros golpes y puñetazos, según muestran las imágenes.

La trifulca empieza a trasladarse hacia la puerta del hotel. En un momento dado Jonathan sujeta al autor del puñetazo mortal por la espalda tratando de evitar que continúe golpeando a uno de sus amigos. Después lo suelta y gira la cabeza para poder ver lo que sucede a su izquierda, momento en el que su agresor arma el brazo y lanza un puñetazo con la mano derecha que impacta en rostro del joven nicaragüense, que cae fulminado al suelo y deja de moverse, tendido boca abajo. La pelea continúa junto al cuerpo de Jonathan, que recibe una patada de los miembros del otro 'bando' a la altura de la cadera y otra, un poco más tarde, en una pierna. Después, el agresor principal, una chica que había conocido esa noche este y sus cuatro amigos abandonan el lugar en dirección a Avenida de la Plata. Jonathan es socorrido por las personas que estaban en las proximidades y después por los servicios sanitarios, que le trasladan al hospital, donde fallece posteriormente.

«Yo no sabía que todo iba a acabar en esto ni la gravedad del asunto, no soy un asesino, soy una persona normal». Así justificó ante la jueza de instrucción el supuesto autor de la muerte de Jonathan el golpe que le atestó al joven. «Fue un acto reflejo», explicó, mientras pidió perdón a la familia y expresó su pesar. «Ojalá pudiera cambiarlo todo, que esto no hubiera pasado».

