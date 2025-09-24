HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los familiares y amigos del joven fallecido le despidieron en el tanatorio San Pedro de Alcántara. C. NÚÑEZ

Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral

Todos los órganos del joven, que falleció el domingo en una reyerta, han podido ser donados; «una situación de muerte da la vida», destaca el párroco Ángel Martín Chapinal

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:58

Jonathan Espinoza, el joven de 25 años que murió el pasado domingo en una reyerta mortal en la avenida Virgen de Guadalupe ha ... sido despedido esta mañana por su familia y amigos en un emotivo y doloroso funeral en el tanatorio San Pedro de Alcántara. Allí le han brindado su último adiós su madre, Marisol, junto a sus dos hermanas, doblegadas todas por el dolor. La madre y una de las hermanas llegaron el martes desde Nicaragüa para despedir a Jonathan. Allí, en su país natal quedó otro hermano más. En la ceremonia, que ha sido íntima, han estado todos los que han compartido la vida con este joven, muchos de ellos personas migrantes y también del entorno de la Iglesia. El joven, amante del baile, llevaba viviendo en Cáceres tres años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  3. 3 Sánchez, Gallardo y otros nueve imputados
  4. 4

    El chip permitirá identificar al dueño del caballo que provocó el accidente mortal en la carretera de Olivenza
  5. 5

    Piden prisión para un hombre por vender aceite no apto que hacía pasar por virgen extra en Cáceres y Badajoz
  6. 6 La comunidad latina de Cáceres reclama justicia para Jonathan
  7. 7 La hamburguesería más atrevida abre su primer local en Extremadura: sabores a Dalsy y Apiretal incluidos
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Muere un hombre de 35 años al chocar su coche con un caballo en la EX-107
  10. 10

    El Constitucional rechaza el recurso de la Junta contra el derribo en la Isla de Valdecañas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral

Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral