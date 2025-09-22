Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo La comunidad latina de la capital cacereña llora el fallecimiento del nicaragüense, que residía con una de sus hermanas en un piso del centro de la ciudad

María José Torrejón Cáceres Lunes, 22 de septiembre 2025

«Era muy buena persona, muy discreto». Así recuerda este lunes una amiga a Jonathan Espinoza, el joven nicaragüense de 25 años fallecido este domingo en una reyerta ocurrida en las inmediaciones del hotel Alcántara de la capital cacereña, en la avenida Virgen de Guadalupe, en pleno centro de la ciudad.

La comunidad latina de Cáceres llora la muerte de este chico, un apasionado del baile al que sus allegados llamaban Pirlo. Llegó a la ciudad hace tres años. Aquí tenía dos hermanas mayores. Una de ellas tiene dos niñas. Y la otra está soltera. Con ella compartía un piso en el centro de Cáceres, en la zona de Reyes Huertas.

Le gustaba salir y divertirse. Y, según han contado a este diario una conocida, acababa de encontrar trabajo como cuidador de una persona mayor. «Vino a Cáceres para estudiar y para ayudar a su madre, que vivía en Nicaragua», relata esta misma fuente.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta en estos momentos. Sigue interrogando a testigos, a los cinco detenidos de entre 21 y 29 años, y revisa las cámaras de vigilancia de los establecimientos cercanos al lugar de los hechos. Según han relatado a HOY fuentes del entorno de Jonathan, al parecer el joven procedía de La Madrila -una de las zonas de marcha de la capital cacereña- y entró en el estanco que hay en la avenida Virgen de Guadalupe, junto al hotel Alcántara, a comprar. El altercado se habría producido a la salida del joven de este establecimiento.

Su muerte también se llora en su país natal. Era miembro de la Selección Rítmica Independiente de Ocotal, la ciudad más importante del departamento de Nueva Segovia, situado al norte del país, en la frontera con Honduras. Curiosamente, Jonathan se relacionaba en Cáceres con la población hondureña.

«Se nos adelantó otro de los que siempre estuvo al frente en los desfiles y en otros momentos importantes para la Selección Rítmica Independiente. Hoy ha pasado a la presencia del señor otro de los angelitos de la Tía Adriana. Descansa en la paz. Rompe filas, Pirlo. Hasta pronto», ha escrito la agrupación musical de Nicaragua en sus redes sociales.

Delegación de Personas Migrantes

Mientras tanto, desde la Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas de la Diócesis de Coria-Cáceres han hecho público un comunicado en el que se «condena con firmeza cualquier tipo de violencia». Recuerda además que ha brindado a la familia de Jonathan todo su apoyo y acompañamiento a través del grupo de whatsapp donde está representada gran parte de la comunidad latina.

Tal y como se ha publicado, los hechos ocurrieron en torno a las ocho y media de la mañana del domingo. El joven de 25 años resultó herido en una reyerta. La Policía Nacional ha detenido a cinco implicados, con edades comprendidas entre los 21 y los 29 años de edad.

