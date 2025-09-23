HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación de Cáceres 2031. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Rafael Mateos presenta en Bruselas el concepto de 'Transcultura' como eje fundamental de Cáceres 2031

En el acto celebrado en el Parlamento Europeo se ha proyectado un vídeo que vincula a Cáceres como símbolo de los valores que emanan de Europa

R. H.

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:28

El alcalde de Cáceres y presidente del Consorcio Cáceres 2031, Rafael Mateos, ha presentado este martes en el Parlamento Europeo las bases del ... proyecto de la capital cacereña como aspirante a conseguir el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. Según informa el Consistorio, esta presentación ha sido el preludio de la entrega del dossier de la candidatura en diciembre, momento en el que el proyecto será evaluado por un comité de expertos.

