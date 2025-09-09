HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?

Cáceres 2031 viajará tres veces a Bruselas para dar a conocer su candidatura cultural

La internacionalización y la elaboración del Libro de la Capitalidad son las acciones que centran el trabajo este cuatrimestre

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:28

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031 mete la directa para llegar a diciembre con los deberes hechos. El ... último mes del año tiene que presentarse ante un jurado que valorará si merece pasar el corte y continuar en la carrera. La mitad de las 12 candidatas españolas quedarán fuera de este proceso. Tras el nombramiento de su coordinadora, Iris Jugo, y la presentación de sus ejes fundamentales durante los meses de junio y julio la candidatura sigue avanzando y afronta un cuatrimestre intenso.

