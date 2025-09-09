Cáceres 2031 viajará tres veces a Bruselas para dar a conocer su candidatura cultural

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031 mete la directa para llegar a diciembre con los deberes hechos. El ... último mes del año tiene que presentarse ante un jurado que valorará si merece pasar el corte y continuar en la carrera. La mitad de las 12 candidatas españolas quedarán fuera de este proceso. Tras el nombramiento de su coordinadora, Iris Jugo, y la presentación de sus ejes fundamentales durante los meses de junio y julio la candidatura sigue avanzando y afronta un cuatrimestre intenso.

Una de las citas más destacadas son las tres visitas que se llevarán a cabo a distintas instituciones en Bruselas. El alcalde, Rafael Mateos, visitará la capital belga el próximo 23 de septiembre, para mantener distintas reuniones en instituciones de la Unión Europea, entre ellas la Comisión y con colectivos ciudadanos, aunque la agenda está aún por afinar. Habrá un segundo viaje el 14 de octubre con el equipo técnico de la candidatura y otro más que organizará la Junta de Extremadura del que todavía no se conoce la fecha, tal y como detalla Iris Jugo, la coordinadora de Cáceres 2031.

Otras actividades

Aunque el verano ha impuesto un receso hay varias acciones cuyo diseño está ya muy avanzado. Una de ellas es 'Cantata Europa: Música para la convivencia' que trata de que los niños que en 2031 tengan 18 años interpreten una pieza cantada que ensayarán durante todo el curso. Es una acción trasversal e inclusiva ya que esa pieza la cantan las aulas de los colegios «sin discriminar a nadie y los profesores que se adhieran al programa gratuito contarán con asesoramiento y formación para trabajar en valores europeos y artísticos», se informa desde la candidatura.

Ya se han presentado tres compositores al concurso para elegir la obra que se interpretará. «Ha tenido muy buena acogida», indica Jugo, a punto de cerrarse el plazo para presentar la obras. «Una vez que el jurado seleccione la obra se graba y los colegios se inscriben de manera gratuito, cuando tengamos el material escolar se inicia la inscripción gratuita de los colegios y los que así lo quieran tendrán el apoyo».

Por otro lado se están preparando actividades específicas para la formación y la información de niños y jóvenes. Dos ejemplos que se celebrarán antes de final de año son: unas jornadas formativas para jóvenes con expertos europeos en cultura participativa y preparación de ciudades que optan a ser ECOCS (european capital of culture) y unas jornadas informativas sobre fondos europeos aplicados a la cultura en Cáceres y alrededores. Se llevará a cabo la internacionalización de la candidatura entre ECOCS. Se han establecido varios contactos con responsables de ciudades que han sido, serán o quedaron finalistas como Capital Europea de la Cultura, en países como Portugal, Italia o Finlandia.

Otra de las piezas fundamentales de la candidatura es el Bid Book o Libro de la Candidatura, en el que participa un equipo multidisciplinar. Este documento es la base sobre la que el jurado tomará su decisión en la primera fase de selección. Para su elaboración se cuenta también con el asesoramiento de expertos internacionales y se incluyen también las aportaciones hechas por los agentes culturales en verano.