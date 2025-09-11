Cáceres 2031 establece en Malta relaciones de apoyo a la capitalidad cultural

La coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, Iris Jugo, ha viajado a Malta con el objetivo de establecer ... sinergias y estudiar proyectos conjuntos con las localidades de este país que, al igual que Cáceres, optan a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Según ha explicado Iris Jugo, a la hora de desarrollar la candidatura cacereña «es especialmente importante trabajar y colaborar con representantes de otros países, tanto con ciudades que ya fueron Capital Europea de la Cultura en el pasado como con las que optan a serlo en 2031».

Por eso, desde Cáceres, ya se trabaja con representantes de Finlandia, Portugal e Italia, una lista a la que ahora se suma Malta. En el caso de este viaje a Malta, se han celebrado encuentros con representantes de La Valeta, Capital Europea de la Cultura en 2018, así como con las ciudades que compartirán candidatura con la capital española que salga designada en 2031, todo ello de la mano de Valletta Cultural Agency.

Jugo ha resaltado que Cáceres «tiene mucho en común con las candidaturas maltesas», lo que será positivo de cara a impulsar proyectos conjuntos y estrategias compartidas. En este sentido, se trabaja para una visita a Cáceres de una delegación de Malta en los meses venideros, según informa la oficina de la candidatura cacereña.

Asamblea de Extremadura

Por otra parte, la Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves una declaración institucional en la que se adhiere a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031.

La declaración, que ha sido leída por la presidenta de la Cámara autonómica al inicio de la sesión ordinaria del Pleno que se celebra este jueves, 11 de septiembre, ha sido suscrita por los cuatro grupos parlamentarios de PSOE, PP, Vox y Unidas por Extremadura.

«Cáceres Capital Europea de la Cultura 2.031 es un proyecto conjunto, ilusionante y enriquecedor, que mostrará todo el potencial de la ciudad como símbolo de una Europa que camina con mirada abierta y dialogante», recoge la declaración.