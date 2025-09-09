HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de una reunión con agentes culturales. HOY

Cáceres 2031 creará una obra de arte efímero cuyos fragmentos viajarán a otras ciudades

Un colectivo de artistas urbanos llevará a cabo una acción que se celebrará entre octubre y noviembre

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:58

La candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 aborda distintos campos de acción para hacer germinar su proyecto. Uno de ellos es ... el del arte. Se está trabajando en una instalación participativa de carácter efímero. No es exactamente un monumento, ya que no perdurará como tal. «Va a representar el dar pluralidad y escuchar a Cáceres dialogando con Europa», indica la coordinadora de Cáceres 2031, Iris Jugo. Una vez que la obra esté realizada se va a destruir y los fragmentos se van a llevar a otras ciudades. Esta acción tendrá lugar entre octubre y noviembre y se trabajará con un colectivo de artistas urbanos.

