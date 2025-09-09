Cáceres 2031 creará una obra de arte efímero cuyos fragmentos viajarán a otras ciudades

La candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 aborda distintos campos de acción para hacer germinar su proyecto. Uno de ellos es ... el del arte. Se está trabajando en una instalación participativa de carácter efímero. No es exactamente un monumento, ya que no perdurará como tal. «Va a representar el dar pluralidad y escuchar a Cáceres dialogando con Europa», indica la coordinadora de Cáceres 2031, Iris Jugo. Una vez que la obra esté realizada se va a destruir y los fragmentos se van a llevar a otras ciudades. Esta acción tendrá lugar entre octubre y noviembre y se trabajará con un colectivo de artistas urbanos.

En cuanto a las actividades para difundir la capitalidad que abarca a la región se han preparado al menos dos encuentros con agentes culturales del mundo rural para abarcar sus iniciativas e incluir sus propuestas. El próximo 12 de septiembre en el Jerte y a finales septiembre o principios de octubre en la Vera tendrán lugar estas.

Por otro lado se ha establecido alianzas con Universidades para trabajar sobre temas de capitalidad en relación a la capitalidad y se le está dando forma a alternativas para buscar la empleabilidad de los jóvenes a través de las artes.

Por otro lado se ha trabajado en la progresiva adhesión de colectivos y municipios en la capitalidad Cáceres 2031. La Asociación Extremeña de Cronistas Oficiales ya ha mostrado su respaldo formal al proyecto. Y, mientras tanto, la marca ha sumado una nueva embajadora: la cantante portuguesa Teresa Salgueiro, excomponente del grupo Madredeus, que el pasado viernes actuó en el ciclo de conciertos del Museo Pedrilla organizado por la Diputación. Su nombre se une así al de Rozalén, que se convirtió en la primera embajadora.

Se están organizando encuentros para la participación ciudadana y el cambio sistémico a través de la cultura a través de una metodología denominada Regénisis liderada por Impacthub Madrid, un espacio que facilita la creación de negocios sostenibles y fortaleciendo redes. El primer encuentro tendrá lugar el 24 de septiembre.

Actualmente son 12 las ciudades españolas que han confirmado su candidatura. Diversos medios culturales especializados apuntan a Granada como la gran favorita. También están en la carrera, además de Cáceres, Toledo, Pamplona, Burgos, Oviedo, Vitoria, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, León, Jerez de la Frontera, y como sorpresa, Potríes, un pequeño municipio valenciano de apenas 1.100 habitantes que anunció su candidatura el pasado mes de junio.