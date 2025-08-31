HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 31 de agosto, en Extremadura?
Los representantes de las instituciones que forman el Consorcio Cáceres 2031, en la presentación que se hizo en julio del año pasado. HOY

Cáceres afronta un cuatrimestre clave para sus opciones de ser Capital Cultural Europea

A final de año termina el plazo para registrar candidaturas y se evaluarán los proyectos de cada una para elegir las ciudades finalistas

C. Mateos

Cáceres

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:49

Las esperanzas de Cáceres de ser Capital Cultural Europea en 2031 afrontan un tramo final de 2025 clave. En diciembre terminará el plazo de ... presentación de candidaturas y se llevará a cabo un primer descarte tras el cual tan solo permanecerá en la carrera un grupo de finalistas, entre los que se seleccionará al ganador en 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

