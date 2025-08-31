Cáceres afronta un cuatrimestre clave para sus opciones de ser Capital Cultural Europea

Las esperanzas de Cáceres de ser Capital Cultural Europea en 2031 afrontan un tramo final de 2025 clave. En diciembre terminará el plazo de ... presentación de candidaturas y se llevará a cabo un primer descarte tras el cual tan solo permanecerá en la carrera un grupo de finalistas, entre los que se seleccionará al ganador en 2027.

Esa criba la va a realizar un comité de expertos nombrado por el Gobierno de España y la Comisión Europea. Lo hará basándose en el dosier (Bid Book) que todas la ciudades candidatas deben presentar antes de final de año, en el que han de plasmar su visión cultural, plan de actividades, presupuesto, alianzas europeas y plan de impacto social y económico, según fijan las bases de la convocatoria publicada en diciembre de 2024. En esta primera fase no hay intervenciones orales ni visita de los miembros comité a las ciudades candidatas, de modo que el cuidado en la elaboración del dosier es esencial. Cáceres ya está preparando el suyo bajo la dirección de Iris Jugo, la coordinadora del Consorcio Cáceres 2031.

Actualmente son 12 las ciudades españolas que han confirmado su candidatura. Diversos medios culturales especializados apuntan a Granada como la gran favorita. También están en la carrera, además de Cáceres, Toledo, Pamplona, Burgos, Oviedo, Vitoria, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, León, Jerez de la Frontera, y como sorpresa, Potríes, un pequeño municipio valenciano de apenas 1.100 habitantes que anunció su candidatura el pasado mes de junio.

Finalistas

Las ciudades que pasen el primer corte al término de este año o principios de 2026 serán las finalistas. Todas ellas recibirán un informe con recomendaciones encaminadas a mejorar su proyecto, y a partir de ahí dispondrán de varios meses para presentar su dosier definitivo. Tendrán que defenderlo mediante una presentación oral ante el comité, que tomará en consideración los progresos y si se han integrado la recomendaciones. El comité enviará después su informe final al Gobierno de España y la Comisión Europea, que en 2027 anunciarán la ciudad ganadora, la cual dispondrá entonces de cuatro años para llevar a la práctica su plan cultural.

Las solicitudes serán evaluadas en función de seis categorías de criterios. En primer lugar, aparece la contribución a la estrategia a largo plazo, que requiere la existencia de una estrategia cultural vigente y planes para mantener las actividades culturales más allá del año del título, así como previsión de impactos culturales, sociales y económicos sostenibles, incluyendo desarrollo urbano y mecanismos de seguimiento y evaluación.

Otra es la dimensión europea, que valora las actividades que promuevan la diversidad cultural de Europa, el diálogo intercultural y una mayor comprensión entre los ciudadanos europeos. Asimismo, se ponderará la cooperación transnacional con artistas y operadores culturales de distintos países, y la capacidad para atraer un público europeo e internacional amplio.

Contenido

En cuanto al contenido cultural y artístico, se exige una visión y estrategia claras y coherentes, la calidad e innovación de las actividades propuestas y la capacidad de integrar patrimonio local y nuevas formas de expresión artística. Se valorará también la implicación de artistas y organizaciones culturales locales en la concepción y ejecución del programa.

También se analizará la capacidad para alcanzar los objetivos, de manera que la ciudad debe demostrar respaldo político y compromiso financiero por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales, así como contar con infraestructuras adecuadas y viables para desarrollar el proyecto.

Hay también un criterio de «trabajo de proximidad», que se centra en la participación de la población local y de la sociedad civil, prestando especial atención a jóvenes, voluntarios, personas con discapacidad, mayores y colectivos desfavorecidos. Además, se requiere una estrategia de desarrollo de audiencias y vinculación con la educación para fomentar el acceso a la cultura.

Por último, el criterio de gestión incluye la viabilidad del presupuesto y la estrategia de financiación, que podrá contar con fondos públicos y privados, así como la gobernanza y estructura de gestión previstas para la ejecución del programa. Se evaluará que la comunicación destaque que se trata de una acción de la Unión Europea y que el equipo artístico y gestor tenga experiencia y capacidad suficientes.