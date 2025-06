Los promotores buscarán inversores en China para intentar salvar el Gran Buda de Cáceres

La noticia de la renuncia por parte de la Fundación Lumbini Garden a su opción de compra sobre los terrenos donde pretendía construir ... un complejo budista con estatua gigante, avanzada por HOY, ha caído en Cáceres como la puntilla definitiva a un proyecto que, más de cinco años y medio después de ser anunciado, nunca había llegado a arrancar.

Aunque los promotores han dicho este jueves que seguirán buscando inversores, probablemente en China, admiten que haberse visto obligados a renunciar a los terrenos del Cerro de los Romanos y del Alcoz por falta de financiación es un golpe muy duro para el proyecto. Así lo entiende también el Gobierno municipal. El alcalde, Rafael Mateos, ha reconocido que lleva «semanas» sin hablar con nadie de la Fundación, si bien entiende que «cuando no hay financiación es porque deciden poner punto final al proyecto». La portavoz del PSOE, Belén Fernández, también hace esa interpretación al acusar a Mateos de haber dejado morir el Gran Buda por su «dejadez».

«Estamos viendo qué hacer, Nepal ha decidido irse y ahora la Fundación Lumbini debe reunirse y definir los pasos que vamos a seguir». Son palabras de José Manuel Vilanova, presidente de la Fundación Lumbini, la organización que promueve desde 2019 la instalación en Cáceres de este complejo budista, con una estatua gigante, museo, centro de interpretación y diferentes servicios.

«No hemos tirado la toalla, no, pero Nepal ha dicho que se va», apunta Vilanova, quien lamenta que «nos hemos enfrentado a especuladores inmobiliarios». El promotor asume que el proyecto ha quedado muy tocado por la ruptura de la opción de compra de los terrenos, pero una vez que esos problemas de financiación han alejado la inversión que llegaba de Nepal se van a valorar otras alternativas, al menos como un intento final de evitar que Cáceres se descarte. «Vamos a ver la opción de China, pero está complicado», se limita a reseñar el que ha sido cabeza visible del complejo budista previsto en la capital cacereña.

60 hectáreas

Sobre los inconvenientes para hacerse con el suelo, detalla que tenían en cartera unas 80 hectáreas con negociaciones abiertas para hacerse con unas 60. «Había propietarios con los que se había planteado pagar unos dos o tres euros. Hay que tener en cuenta que es suelo rústico. La sintonía era buena, pero de repente los hay que han aprovechado el interés para desmarcarse y pedir de 10 a 15 euros por metro cuadrado. Una barbaridad. Nepal ha dicho que no. Son especuladores inmobiliarios, no todos, eso sí. No nos parece ético ni aceptable pagar 15 euros por metro a unos propietarios y tres euros a otros», concluye Vilanova. Reseña asimismo que el precio medio estaba entre cinco o seis euros por metro cuadrado, «una operación de prácticamente cinco millones si incluimos los impuestos».

Señala además Vilanova que, al ser muchos propietarios y tener cada uno intereses distintos, la intervención se complicaba mucho más. «Hay herencias, embargos, procedimientos judiciales, el interés especulativo de otros, que están en su derecho pero se disparaba el precio… muy complicado todo», confirma Vilanova. «Más no hemos podido hacer», se lamenta.

El director de Relaciones Institucionales de la Fundación Lumbini, Ricardo Guerrero, ha preferido no entrar en detalles ya que no ha participado directamente, asegura, en las negociaciones sobre los terrenos.

José Manuel Vilanova había compartido en sus redes sociales la imagen de una de las visitas de ilustres budistas a Cáceres. Se trata de Hansa Dhammahaso, «una de las personalidades académicas y monásticas más importantes de Asia en el estudio del Dharma budista, la Meditación y los Estudios de Paz», detallaba el presidente de la Fundación Lumbini sobre este profesor universitario de Tailandia que en noviembre de 2024 fue incluido en la programación de actividades del Ateneo.

Se le puede ver en meditación sobre la loma que preside el valle del entorno del Alcoz en el que iba a instarse el complejo budista. Pero la presencia de «una de las máximas autoridades budistas en Tailandia» no ha resultado aval suficiente a la vista de las dificultades surgidas. Su fotografía en el Cerro de los Romanos es de finales del año pasado. Podría ser icónica, aunque el proyecto se ha complicado por las dificultades surgidas precisamente con esos terrenos.

Este profesor de la Universidad Mahachulalongkornrajavidyalaya de Tailandia, que promueve la difusión del Budismo, se encuentra estos días en Austria con miembros de la Fundación Lumbini «explicando la situación de Cáceres».