Mateos, alcalde de Cáceres, sobre el Gran Buda: «Es una decisión empresarial, hemos hecho lo que teníamos que hacer»

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha afirmado que la renuncia por parte de la Fundación Lumbini a la compra de los ... terrenos donde tenía previsto ubicar su complejo con estatua gigante para el proyecto Gran Buda es «una decisión de ámbito exclusivamente empresarial», y que desde el Ayuntamiento «hemos hecho todo lo que teníamos que hacer».

Mateos asegura que la Fundación no le ha informado de su renuncia a la opción de compra que tenía firmada con los dueños de los terrenos del entorno del Cerro del Alcoz, de manera que se ha enterado «por los medios de comunicación», en referencia a la noticia publicada por HOY este jueves. «Lo lamento y lo respeto», ha dicho.

El alcalde ha recordado que una de sus primeras reuniones cuando llegó al cargo hace dos años fue precisamente con los promotores del complejo budista, a quienes advirtió de que el Gobierno municipal solo estaba dispuesto a aceptar el proyecto completo, y no una versión reducida. Tras descartarse por motivos medioambientales la opción inicial de ceder suelo municipal en el monte Arropez, que incluso llegó a consagrase como tierra sagrada del budismo, el Ayuntamiento colaboró en la búsqueda de unos terrenos privados sin protección, y el sitio elegido en diciembre de 2023 fue el entorno del Cerro del Alcoz y de los Romanos, en las proximidades de la ermita de Santa Lucía, a un lado de la carretera de Badajoz.

«A partir de ahí tanto la financiación como el desarrollo del proyecto les correspondía a ellos, pero en las últimas horas manifiestan que tienen un problema de financiación y por lo tanto es una decisión exclusivamente empresarial», ha insistido Mateos, quien ha señalado que actualmente el Ayuntamiento estaba esperando a recibir la solicitud de modificación urbanística de los terrenos, que no se ha llegado a registrar. «Los equipos técnicos del Ayuntamiento estaban pendientes de la presentación de ese plan especial y me consta que habían registrado en la Junta de Extremadura para que se emitiesen los primeros informes de impacto ambiental, pero más allá de eso no no tengo información de primera mano», señala.

El alcalde ha resaltado que «siempre van a ser bienvenidos» a Cáceres proyectos de empresarios «que vengan a invertir y a dinamizar la ciudad desde el punto de vista económico y turístico», si bien recuerda que él nunca estuvo de acuerdo en que «se cediera a estos promotores una finca de más de 100 hectáreas que además no cumplía ningún requisito», en referencia al monte Arropez. Asegura que lleva «semanas» sin tener contacto con la Fundación Lumbini, y por lo tanto no sabe «si es un punto y seguido o un punto y final», si bien entiende que «cuando no hay financiación es porque deciden poner punto final al proyecto».

Reacción del PSOE

Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, Belén Fernández, ha dicho este jueves que la renuncia de la Fundación Lumbini «es la consecuencia de una clara dejadez por parte del Gobierno municipal», ya que «Rafael Mateos nunca creyó en el proyecto Gran Buda y eso fue explícito desde el inicio de la legislatura, a pesar de que no solo generaba mucha ilusión en la ciudadanía cacereña sino que tenía unas claras ventajas en el ámbito turístico y económico».

Fernández ha recordado que cuando se eligió el monte Arropez ya se sabía que tenía «algunas dificultades» medioambientales, pero que estaban en vías de solución. «Aun así fue una de las primeras cuestiones que desestimó el Gobierno regional de María Guardiola porque dijo que quería trabajar en otra reordenación, que dos años después aún no está resuelta».

La portavoz socialista cree, no obstante, que aún puede haber «una solución», pero que «cuando las instituciones no creen en los proyectos y no los acompañan es fácil que los acaben dejando morir». Critica que en este caso «la falta de acompañamiento no ha sido solo no ceder el suelo, sino que el Ayuntamiento ni siquiera ha trabajado en una mediación para facilitar la compra de los terrenos cuando propició que el proyecto fuera puramente privado».