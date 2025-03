La Policía Local de Cáceres inicia las movilizaciones por su situación laboral el próximo jueves día 2

Manuel M. Núñez Cáceres Jueves, 26 de enero 2023, 08:19 | Actualizado 09:38h. Comenta Compartir

Un cuadrante de turnos de trabajo que consideran desfasado o 'ilegal' y refuerzos que no se pactan con la plantilla ni tienen la compensación ... requerida. En el fondo, la «sobrecarga de trabajo» de los agentes en un cuerpo de profesionales que los sindicatos no ven proporcional a las exigencias de una ciudad como Cáceres ya que no se han sacado a concurso las plazas necesarias ni se está recurriendo a comisiones de servicio. El proceso se alarga luego en el tiempo, recuerda el delegado de CSIF, José Luis Ruiz. Este sindicato y UGT han cerrado el calendario de movilizaciones. La Policía Local se echará a la calle ante el Ayuntamiento para protestar el próximo jueves 2 a partir de mediodía.

Esas protestas se prolongarán los dos jueves siguientes. De nuevo el día 9 y posteriormente el 16. Ese día se celebra pleno municipal y la intención de los representantes de la plantilla, además de mostrar su malestar por la situación de los agentes, es tomar la palabra, adelantó CSIF. Los sindicatos mantienen abierta la negociación pero de momento se echan a la calle porque ven lejano el acuerdo Sostiene esta central sindical que las negociaciones, pese a las «buenas palabras» que traslada el equipo de Gobierno, se alargan sin solución a la vista. «En julio planteamos la situación creada con múltiples eventos y escasez de personal. Nos dicen que están abiertos a negociar pero los hechos en estos seis meses son que no se ha avanzado. Muchas promesas y poco más», lamenta. En este sentido, se destacan dos gestos de buena voluntad que en el Ejecutivo local no se han tenido en cuenta, como fueron la disponibilidad para hacer refuerzos en Reyes y en el partido de Copa del Rey del Cacereño contra el Real Madrid. Ponen como ejemplo que en lugar de abrir listas de voluntarios se incluyó de nuevo en los refuerzos a agentes con problemas de conciliación familiar, lo que llevó el caso al juzgado. Acuerdo-convenio Los sindicatos piden que se cumpla el acuerdo-convenio y se actualice el cuadrante para que se permita descansar a los agentes el 50 por ciento de los fines de semana. «Estamos abiertos a seguir negociando pero es hora de movilizarse», aseguran. El equipo de Gobierno pidió «una propuesta organizativa a la jefatura de la Policía». Ya reseñó que deberán avalarla la Secretaría e Intervención . El Ayuntamiento apunta que el lugar adecuado para este debate debe ser la Mesa de negociación. «Estamos en la discusión de los detalles», indicó hace unos días el Consistorio convencido de que habrá acuerdo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión