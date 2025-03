La Policía Local de Cáceres anuncia movilizaciones ante la falta de acuerdo en los turnos

CSIF y UGT anuncian un calendario de movilizaciones en la Policía Local de Cáceres. Los sindicatos aseguran que la plantilla se siente «engañada» por el ... equipo de Gobierno por una negociación «que se alarga en el tiempo sin avances»

Según explican en nota de prensa, el «descontento generalizado» de la plantilla se debe la postura del Gobierno local en relación a las negociaciones del nuevo cuadrante, «después de más de 6 meses de reuniones y sin avances significativos». «En la última reunión la concejala de Policía se desmarcó con unas exigencias fuera de toda lógica, quiere disponer de los descansos de los policías a la carta y obligarles a realizar servicios extraordinarios», denuncian.

Los sindicatos indican que la policía quiere un cuadrante «acorde con las funciones que desempeña» como Fuerzas y Cuerpos de seguridad «como ya lo tiene la Policía Nacional y numerosas plantillas de Policías Locales de Extremadura».

Servicios extraordinarios voluntarios

Añaden además que los agentes decidieron realizar «servicios extraordinarios voluntarios« en el partido de fútbol Cacereño-Real Madrid y en la Cabalgata de Reyes, por el significado que tenían estos dos eventos para la ciudad y especialmente para los niños cacereños.

«Pero a partir de hoy no se va a realizar ni un solo servicio extraordinario más mientras no haya una negociación real y efectiva que permita un cuadrante que cumpla con lo establecido en el acuerdo-convenio, y que el actual es ilegal al no permitir a los policías descansar el 50% de los fines de semana», advierten.

Según explican, para llevar a cabo los múltiples eventos que se desarrollan en la ciudad se necesita un número acorde de agentes. Critican que existe una merma de efectivos «acuciante» desde hace años «ante la dejadez de la Administración para ponerle una solución».

En la actualidad, detallan, hay unos 110 policías para ejercer funciones operativas de calle. «No sólo hay muchos menos efectivos que hace una década, sino que además hay 15 plazas vacantes sin cubrir», subrayan.

Por ello, reclaman una convocatoria urgente para cubrir las plazas vacantes por comisiones de servicio, hasta que se puedan ocupar de forma definitiva dentro de más 18 o 24 meses.

También se quejan de que la «sobrecarga de trabajo» que está padeciendo la plantilla, agravada con la falta de descansos dignos por no poder disponer de sus días libres, está generando una «situación límite» y un descontento general que está repercutiendo en sus facultades psicofísicas, que se puede ver reflejada en un incremento de accidentes laborales.

Los sindicatos afirman que no van a permitir que la «dejadez» del equipo de Gobierno haga que los agentes no puedan disponer de un cuadrante «digno» ni de sus días de descanso cuando los necesiten.

Propuesta organizativa

Mientras, el equipo de Gobierno afirma que ha demandado a la jefatura de Policía una propuesta organizativa ajustada a partir de los criterios técnicos que aporten tanto el servicio de personal como los preceptivos avales de la Secretaría y en su caso la intervención del Ayuntamiento de Cáceres.

Se muestra además dispuesto a aceptar en el marco del acuerdo-convenio colectivo la posible compensación horaria a los ocupantes de puestos de trabajo que deban realizar jornadas en noche y festivos, asegurando en cualquier caso que las necesidades de los servicios están cubiertas. Para ello, añade, se requiere el aval jurídico y económico de la secretaria e intervención, así como el informe técnico del servicio de personal.

El equipo de gobierno mantiene que los criterios técnicos que se apliquen a los puestos de la policía local en su valoración económica, en su jornada laboral o en la forma y devengo de las horas que se requieren para realizar refuerzos y horas extraordinarias «han de ser los mismos que se aplican al resto de los empleados públicos municipales». Indica que estos criterios han sido negociados en la Mesa General de Negociación y que en caso de necesitar ser revisados o redefinidos deberá hacerse en el contexto de dicha Mesa de negociación.

Por último, subraya que en caso de que se llegue o no a un acuerdo mantiene su voluntad de realizar aquellos cambios y modificaciones del servicio de la policía local tendente asegurar una adecuada atención a la ciudadanía en su potestad de definir la organización de los servicios municipales y establecer la jornadas laboral de los empleados, atendiendo a los criterios aprobados en la Mesa General de Negociación.