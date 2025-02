El juez exime a una policía local de Cáceres de trabajar fuera de su horario por el Cacereño-Real Madrid

La obligaban a trabajar fuera de su horario en lo que debía ser un refuerzo extraordinario del servicio habitual de la Policía Local de ... Cáceres. El motivo, la celebración del partido de Copa del Rey de fútbol entre el Cacereño y el Real Madrid, fijado para este martes a las 21 horas en el estadio Príncipe Felipe. Sin embargo, una agente de la Policía Local, disconforme con esa decisión, ha acudido a los tribunales. En una «medida cautelarísima», el juez le da la razón y suspende la resolución municipal del 30 de diciembre que la instaba a efectuar ese refuerzo extra.

Se trata de una decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres tras el recurso presentado por la agente. Ya hay antecedentes similares. El pasado mes de octubre, 12 policías recibieron la notificación de que debían suspender su descanso por una prueba de ciclismo adaptado. Les llegó solo unas pocas horas antes y varios de ellos no acudieron a esa llamada. Una agente ya logró librarse del servicio al invocar razones de conciliación familiar.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres, en una sentencia del 29 de noviembre, avaló el derecho de los agentes a no hacer turnos extra. Si no son servicios extraordinarios por causa de fuerza mayor o circunstancias sobrevenidas los profesionales no pueden ser obligados a suspender su descanso y reforzar turnos, concluía.

La resolución considera «plenamente acreditada la urgencia en la adopción de la medida» que pidió la policía

Los sindicatos se han venido quejando de que en el Ayuntamiento de Cáceres se ponga como ejemplo la intensa agenda de eventos de la ciudad a costa de las libranzas de los policías locales, obligados a cubrir actividades más o menos previstas con antelación.

Resolución

La agente que ha pedido ahora amparo judicial interpuso recurso contra una resolución del Consistorio del pasado viernes 30 de diciembre, que se suspende.

El juez subraya en su auto que está «plenamente acreditada la urgencia en la adopción de la medida cautelarísima al estar prevista la realización del servicio extraordinario para el próximo día 3 de enero», en concreto para el encuentro de fútbol entre el Cacereño y el Real Madrid. El caso lo ha llevado el letrado Alonso Ramón Díaz, de Administrativando Abogados.

«Procede adoptar la medida cautelarísima», corrobora el juez. Destaca la resolución del Contencioso-Administrativo «la suspensión de la ejecutividad de la resolución recurrida en el particular relativo a la obligación impuesta» sobre el citado servicio extraordinario.

La agente debía trabajar en ese refuerzo extra desde las cuatro de la tarde hasta las 12 de la noche.