HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de este martes por la tarde de la pista de hielo instalada en la Plaza Mayor de Cáceres. JORGE REY

La pista de hielo de la Plaza Mayor de Cáceres aplaza su apertura a este viernes

La superficie de patinaje estará operativa una semana después de lo anunciado en un principio, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:45

Comenta

Primero se anunció para el 28 de noviembre, día en el que tuvo lugar el encendido navideño. Después, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ... apuntó que estaría lista para «el lunes o el martes», en referencia a esta semana. Pero lo cierto es que en estos momentos la pista de patinaje de la Plaza Mayor, llamada a ser el gran atractivo de estas navidades, no está abierta y no parece que vaya a hacerlo de manera inminente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  4. 4 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres
  6. 6 Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  9. 9 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  10. 10 Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La pista de hielo de la Plaza Mayor de Cáceres aplaza su apertura a este viernes

La pista de hielo de la Plaza Mayor de Cáceres aplaza su apertura a este viernes