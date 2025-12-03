La pista de hielo de la Plaza Mayor de Cáceres aplaza su apertura a este viernes

Primero se anunció para el 28 de noviembre, día en el que tuvo lugar el encendido navideño. Después, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ... apuntó que estaría lista para «el lunes o el martes», en referencia a esta semana. Pero lo cierto es que en estos momentos la pista de patinaje de la Plaza Mayor, llamada a ser el gran atractivo de estas navidades, no está abierta y no parece que vaya a hacerlo de manera inminente.

Comenzará a funcionar el viernes, 5 de diciembre, según la información facilitada por los trabajadores que en estos momentos ponen a punto la instalación. De esta manera, su puesta en marcha coincidiría con el arranque del puente de la Constitución, fecha para la que se espera un gran volumen de turismo en la ciudad. A día de hoy la superficie todavía no está completamente congelada para permitir patinar sobre ella y la lluvia caída durante la pasada noche en Cáceres no ha favorecido el proceso. No obstante, las máquinas de enfriado funcionan a pleno rendimiento y es espera que para el día 5 esté, esta vez, todo listo.

De cumplirse este nuevo plazo, la pista se abriría una semana después de lo previsto inicialmente y de lo recogido en los pliegos. Hay que recordar que la pista careció, al principio, de electricidad, algo que demoró el inicio del proceso de congelación y la formación de hielo.

La pista, de 800 metros cuadrados, ha sido adjudicada a la empresa Donaelia S.L., con sede en Jaén. En los pliegos de adjudicación se detalla que, entre otros requisitos, la pista debe contar con una instalación eléctrica adecuada para el encendido de las tardes de diciembre y enero, «en las que a partir de las 18.00 horas no hay luz natural». Se exige también un adecuado «sistema de sonorización de la instalación para dotar de animación musical el espacio y transmitir avisos de interés por megafonía». Y también se especifica que debe contar con generadores de emergencia «por si se produce un corte en el suministro de alumbrado público».

Los que deseen patinar estas navidades en la Plaza Mayor de Cáceres tendrán que pagar 9,50 euros para disfrutar de la pista de hielo, que vuelve a tener un tamaño de 800 metros cuadrados, el cuádruple del año pasado, y hielo real y no sintético como en la Navidad de 2024. Por ese precio, señalan los responsables de la pista, se podrá patinar sin límite de tiempo. Se trata de una cantidad que es casi el doble que el año pasado, cuando costaba cinco euros. La instalación de entonces recibió no pocas críticas por la imposibilidad de patinar bien, ya que la superficie, de plástico, no permitía deslizarse en condiciones.