La pista de hielo de la Plaza Mayor de Cáceres retrasa su apertura al carecer de luz

El encendido navideño de Cáceres tendrá lugar este viernes por la tarde, a las 19.30 horas, con la Plaza Mayor como epicentro. Hay ... una novedad de última hora. La pista de patinaje, uno de los grandes atractivos de la programación, no estará lista para este viernes, tal y como se había anunciado.

Según ha confirmado el Ayuntamiento a este diario, la atracción no podrá estar operativa durante la jornada inaugural de la programación navideña. De momento, se desconoce su nueva fecha de apertura. «Esperemos que sea lo antes posible», se indica desde el Consistorio.

La pista permanecía este jueves por la tarde sin electricidad. El Ayuntamiento explica que es la empresa adjudicataria (Donaelia S.L) la que se encarga de tramitar los permisos directamente con Iberdrola. La superficie de la atracción estaba, además, sin hielo.

En los pliegos de adjudicación se detalla que, entre otros requisitos, la pista debe contar con una instalación eléctrica adecuada para el encendido de las tardes de diciembre y enero, «en las que a partir de las 18.00 horas no hay luz natural». Se exige también un adecuado «sistema de sonorización de la instalación para dotar de animación musical el espacio y transmitir avisos de interés por megafonía». Y también se especifica que debe contar con generadores de emergencia «por si se produce un corte en el suministro de alumbrado público».

Los pliegos recogen que, si «por causas no imputables al adjudicatario» la apertura de la pista se retrasara, la instalación podrá quedarse más tiempo en la Plaza a partir del 7 de enero

En este mismo pliego se fija que el periodo obligatorio de apertura al público es del 28 de noviembre de 2025 al 7 de enero de 2026, ambos inclusive. Pero hay una cláusula que dice que «para el caso en el que, por causas no imputables al adjudicatario, el inicio de la actividad tuviese que ser posterior al establecido en el presente pliego, se ampliará los días de retraso a partir del 7 de enero de 2026».

El montaje de la pista ha ido contrarreloj después de ser adjudicada el jueves de la semana pasada, día 20. Apenas 24 horas después comenzaron las labores de instalación, que se han sucedido hasta ahora.

La tarifa de este año es de 9,50 euros por persona y no hay límite de tiempo. Con una superficie de 800 metros cuadrados, es una de las pistas más grandes que se han montado en el recinto durante las últimas ediciones.

Talentia

Al margen de la pista de hielo, Cáceres dará el pistoletazo de salida este viernes a su encendido navideño. Un 'videomapping', es decir, la proyección de imágenes sobre los edificios de la Plaza Mayor y las canciones Disney de la artista María Parrado protagonizarán una tarde-noche que arrancará a las 19.30 con la proyección de un cuento navideño sobre los muros del recinto.

El árbol de Navidad de la Plaza, de 20 metros de alto, se puede cruzar. M. J. T.

Habrá después una cuenta atrás que se activará con un pulsador que encenderán los niños y niñas con altas capacidades de la asociación Talentia. En ese momento empezará a brillar el millón de luces led que hay repartidas por toda la ciudad, el árbol de 20 metros de alto de la Plaza y el belén tridimensional que por primera vez se ha instalado en la plaza de Santa María.

El espectáculo culminará con el concierto que protagoniza la artista gaditana María Parrado, una cantante que salió de la Voz Kids y que cuenta con un repertorio de canciones de Disney.

En Cánovas, mientras tanto, ya se han comenzado a montar los puestos del mercado navideño, aunque no abrirán hasta el día 2. Y Arema, la Asociación de Reyes Magos de Cáceres, presentó este jueves en su asamblea general a las personas que en 2026 se meterán en la piel de Melchor, Gaspar y Baltasar. Se trata de Claudio Plata, Eugenio Sánchez y Barso Coulibaly.