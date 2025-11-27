HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 27 de noviembre, en Extremadura?
La superficie de la pista de patinaje instalada en la Plaza Mayor de Cáceres permanecía este jueves por la tarde sin hielo. M. J. T.

La pista de hielo de la Plaza Mayor de Cáceres retrasa su apertura al carecer de luz

El encendido navideño será este viernes a las 19.30 horas junto al Ayuntamiento con un 'videomapping' y canciones de Disney como grandes protagonistas

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:30

El encendido navideño de Cáceres tendrá lugar este viernes por la tarde, a las 19.30 horas, con la Plaza Mayor como epicentro. Hay ... una novedad de última hora. La pista de patinaje, uno de los grandes atractivos de la programación, no estará lista para este viernes, tal y como se había anunciado.

