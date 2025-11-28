La pista de hielo de la Plaza Mayor de Cáceres empezará a funcionar «el lunes o el martes» El alcalde señala que la empresa adjudicataria no incumple el plazo, ya que en el pliego se establece que es «a partir» de este viernes

Este viernes arranca la Navidad en Cáceres y está ya todo en prácticamente preparado. Lo que no podrá empezar a funcionar justo después del encendido y el espectáculo de luz y sonido de la Plaza Mayor será la enorme pista de hielo. Problemas con el suministro eléctrico impiden que el inicio de este periodo invernal y familiar sea redondo. Según el alcalde se espera que «el lunes o el martes» pueda patinarse en los 800 metros cuadrados que tiene la pista de hielo. Pero precisamente lo que falta es eso, el hielo.

«El objetivo fundamental es que los niños y las familias cacereñas vivan la Navidad como algo especial y como algo único, que es uno de los objetivos que se ha marcado esta ciudad desde 2023, eso es lo que va a suceder a partir de esta tarde y en los próximos días la pista de hielo, una pista de hielo que podría funcionar conforme a contrato a partir de este viernes, que está terminando de montarse y que solo falta la generación del hielo», indicó el alcalde Rafael Mateos. La previsión es que a partir «del lunes y el martes esté en marcha para el disfrute de los cacereños que quieran hacer uso». Mateos está «convencido» de que va a convertirse en «la principal atracción» de esta ciudad en las próximas horas.

El alcalde explicó que es la empresa adjudicataria (Donaelia S.L) la que se encarga de tramitar los permisos directamente con Iberdrola. «El Ayuntamiento no tiene nada que ver», destacó, «es una cuestión de la empresa, ellos pedían una semana para montar y una semana han tenido, habrán tenido algún contratiempo».

En los pliegos de adjudicación se detalla que, entre otros requisitos, la pista debe contar con una instalación eléctrica adecuada para el encendido de las tardes de diciembre y enero, «en las que a partir de las 18.00 horas no hay luz natural». Se exige también un adecuado «sistema de sonorización de la instalación para dotar de animación musical el espacio y transmitir avisos de interés por megafonía». Y también se especifica que debe contar con generadores de emergencia «por si se produce un corte en el suministro de alumbrado público».

Los que deseen patinar estas navidades en la Plaza Mayor de Cáceres tendrán que pagar 9,50 euros para disfrutar de la pista de hielo, que vuelve a tener un tamaño de 800 metros cuadrados, el cuádruple del año pasado, y hielo real y no sintético como en la Navidad de 2024. Por ese precio, señalan los responsables de la pista, se podrá patinar sin límite de tiempo. Se trata de una cantidad que es casi el doble que el año pasado, cuando costaba cinco euros. La instalación de entonces recibió no pocas críticas por la imposibilidad de patinar bien, ya que la superficie, de plástico, no permitía deslizarse en condiciones.

