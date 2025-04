Piden 10 años de cárcel a un joven de Cáceres por tener «sexo consentido» con una niña de 12 años

Diez años de prisión. Esa es la pena a la que se enfrenta un joven de 25 años, que en mayo de 2020 tuvo una « ... relación sexual consentida» con una niña de 12 años. Según el artículo 183 del actual Código Penal, tener relaciones sexuales con una menor de 16 años es delito, aunque la menor hubiera dado su consentimiento.

Este miércoles comenzó el juicio pero se ha decidido aplazarlo hasta el 21 de junio, para hacer una prueba de madurez sexual a la menor.

Según el escrito de conclusiones de la Fiscalía, fue a mediados de mayo de 2020, en un pueblo del norte de la provincia de Cáceres, cuando el joven, que entonces tenía 23 años, empezó a mantener una relación de amistad con la niña de 12 años, con la que se veía casi a diario.

Un sábado por la tarde los dos fueron a la casa de unos amigos, y una vez allí el joven comenzó a insistir a la menor en que tuvieran relaciones sexuales. Al principio ella se negó, diciendo que era muy pequeña, pero ante la insistencia de él, aceptó y se fueron a una habitación en la que mantuvieron relaciones sexuales sin preservativo.

En el informe psicológico que se realizó a la menor, se asegura que no ha procesado lo ocurrido de manera traumática, al entender que no hubo violencia ni intimidación, «si bien –dice–, se considera que no ha contado con mecanismos de respuesta asertiva en la toma de decisiones».

También se señala que desde el punto de vista psicológico, «no se observan consecuencias psicopatológicas derivadas de la vivencia de una situación abusiva».

Los padres de la menor están divorciados y cada uno se ha presentado en la causa con un abogado como acusación particular. Las tres acusaciones piden 10 años de cárcel para el procesado, el fiscal solicita 10.000 euros de indemnización para la menor; el abogado de la madre 20.000 euros, y el letrado del padre, Miguel Castro, 20.000 euros para la menor y 5.000 para el padre.

El abogado defensor, Ángel Luis Aparicio, pide que el joven sea condenado a dos años de cárcel.

Más juicios

Además de esta vista oral, la Audiencia Provincial tiene señalado otros tres juicios por abusos sexuales en este mes.

Este jueves está previsto que sea juzgado un hombre de un pueblo cercano a la ciudad de Cáceres, para el que el fiscal pide 10 años de cárcel. Se le acusa de haber abusado de su cuñada, que tiene una discapacidad y empezó a vivir con ellos en el año 2011, al morirse su madre y necesitar cuidados. Abusó supuestamente de ella a lo largo de ocho años. En 2020 pasó a ser atendida por otra hermana a la que contó lo que le había ocurrido.

El 24 de mayo también será juzgado un supuesto autor de abusos sexuales a una menor de 13 años, pidiendo para él la acusación pública 5 años de prisión.

El cuarto juicio será el 31 de mayo. El procesado es un hombre de 65 años, para el que la acusación pública solicita 12 años de prisión.

El procesado supuestamente abusó de la nieta de su pareja sentimental, cuando la niña, desde los 7 a los 12 años, les iba a visitar, en vacaciones y algunos fin de semana, al pueblo del norte de la provincia de Cáceres en el que residían. El acusado ha asegurado que es mentira, pidiendo su abogada la absolución.