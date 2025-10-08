HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El presiden del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llega a Turespaña, que se celebra en Cáceres.

El presiden del Gobierno de España, Pedro Sánchez, llega a Turespaña, que se celebra en Cáceres. Jorge Rey

Pedro Sánchez anuncia en Cáceres la creación del Observatorio de la Vivienda Turística: «Los vecinos quieren recuperar sus barrios»

El presidente del Gobierno, qué califica la elección de la ciudad para acoger esta cita de «acierto», presenta en Turespaña la Estrategia España Turismo 2030

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:55

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en Cáceres el Observatorio de la Vivienda Turística, un organismo que tratará de regular el papel ... de este tipo de alojamiento que provoca «gentrificación y expulsión», según sus palabras. Esta herramienta, que se va a aprobar en el Consejo de Ministros, abordará las dificultades que tiene la población de determinadas zonas para «acceder a una vivienda digna», señaló Sánchez. En concreto, la gentrificación afecta a un total del 27% de las ciudades turísticas en nuestro país, tal y como ha cifrado. Las medidas legislativas que se han adoptado en los últimos tiempos están enfocadas a retirar del mercado 54.000 pisos turísticos. «El turismo no puede vaciar nuestros barrios, los vecinos quieren recuperarlos». Fue el anuncio más destacado de su intervención en la V convención de Turespaña, que cumple 40 años y que ha atraído a la ciudad a un total de 1.000 personas que asisten hasta mañana a diferentes ponencias. «No podemos permitirnos morir de éxito», indicó en la línea de uno de los temas principales de este congreso, que es la sostenibilidad. «Tenemos que plantearlos qué modelo de turismo queremos, necesitamos uno que construya futuro en lugar de hipotecarlo».

