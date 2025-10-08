Pedro Sánchez anuncia en Cáceres la creación del Observatorio de la Vivienda Turística: «Los vecinos quieren recuperar sus barrios»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado en Cáceres el Observatorio de la Vivienda Turística, un organismo que tratará de regular el papel ... de este tipo de alojamiento que provoca «gentrificación y expulsión», según sus palabras. Esta herramienta, que se va a aprobar en el Consejo de Ministros, abordará las dificultades que tiene la población de determinadas zonas para «acceder a una vivienda digna», señaló Sánchez. En concreto, la gentrificación afecta a un total del 27% de las ciudades turísticas en nuestro país, tal y como ha cifrado. Las medidas legislativas que se han adoptado en los últimos tiempos están enfocadas a retirar del mercado 54.000 pisos turísticos. «El turismo no puede vaciar nuestros barrios, los vecinos quieren recuperarlos». Fue el anuncio más destacado de su intervención en la V convención de Turespaña, que cumple 40 años y que ha atraído a la ciudad a un total de 1.000 personas que asisten hasta mañana a diferentes ponencias. «No podemos permitirnos morir de éxito», indicó en la línea de uno de los temas principales de este congreso, que es la sostenibilidad. «Tenemos que plantearlos qué modelo de turismo queremos, necesitamos uno que construya futuro en lugar de hipotecarlo».

Estas palabras las pronunció el presidente tras elogiar la elección de Cáceres para la celebración de esta convención. «Ha sido un acierto elegir Cáceres, una de las joyas que ha permanecido fuera del radar turístico, aunque ya no es así». Ha hablado Sánchez del repunte de los viajes a zonas que son consideradas 'off', algo que ha cambiado. «En Extremadura las pernoctaciones han aumentado un 50%» ha señalado al tiempo que ha hecho alusión a la necesidad de atender, también desde este sector, a la emergencia climática, mencionando también los incendios de Jarilla del pasado verano.

En otro sentido ha hablado de la necesidad de la digitalización y de introducir nuevos avances como la Inteligencia Artificial en este sector. Para Sánchez el éxito de España es que los turistas vienen «porque encuentran belleza, pero también confianza, y ese es nuestro éxito».

Pedro Sánchez ha llegado al Palacio de Congresos hacia las doce y media de la mañana acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente, con el que había visitado momentos antes las obras de la autovía de Badajoz. No estaba ya en el recinto donde se celebra Turespaña la presidenta María Guardiola, que ha inaugurado esta cita a primera hora de la mañana junto al ministro Jordi Hereu.

En la puerta del Palacio de Congresos un pequeño grupo de personas le han proferido gritos y silbidos tanto a la entrada como a la salida.