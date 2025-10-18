Mujeres que escriben y versos desde el Oeste

Mediados de octubre y 30 grados. Este verano a destiempo aburre y desconcierta, aunque ya parece, según las previsiones, que llega la lluvia. Y nos ... quejaremos. Mientras tanto la semana sigue inyectándonos chutes culturales variados. El martes, primer día laborable de una semana con festivo hubo una cita con la poesía, con una generación a la que Dionisio López, también poeta, denomina 'Los últimos del Oeste' y que recopila en el libro que presentó en el Palacio de la Isla. Recoge la figura de 23 autores extremeños o radicados en Extremadura nacidos desde 1978 hasta los primeros años 90. López estuvo acompañado de Mario Sánchez Gijón y de esta periodista en una conversación enmarcada en el Otoño Literario. Bajo ese epígrafe el jueves se presentó la guía de Cáceres de Antonio Bueno y se celebró el Día de las Escritoras que reunió en el Palacio de la Isla a María del Carmen Herrero Serradilla con 'Viajar a la Vera, Natalia Jiménez González, con 'El saber querer de Plutón', que ilustra Mari Rodríguez Pérez y Paquita Escobero Ferreira con 'La razón de vivir'. Esta jornada, que se celebra a nivel nacional esa comisariada por Ana Caballé y lleva por lema '1975: escribid compañeras', un homenaje «a las escritoras que abrieron camino en un contexto de transición política y social, y que reivindicaron con su palabra la igualdad y la libertad». Este ciclo tuvo una nueva entrega con la presentación el lunes de la obra de Rosa López Casero, 'Las manos vacías', que tuvo lugar en la asociación vecinal La Madrila 'Peña del Cura'.

La poesía ha tejido de diversas formas la cultura. El pasado jueves en Belleartes se celebró Versarte, una jornada de poesía, música, acción y micro libre. En Trujillo varios poetas, algunos de ellos cacereños (Matilde Santos, Emilia Oliva, Malén Álvarez y José Luis Bernal) se reunieron bajo la batuta el médico y escritor Damián Gallego y con la música de piano de Alejandro Granell en 'Encuentro poético de las dos orillas', una actividad que ya se había celebrado en Cáceres también bajo la batuta de Norbanova.

Esto que tienes en tus manos, lector o lectora, protagoniza una nueva exposición de la Biblioteca Pública de Cáceres, que se inauguró el jueves con una vista guiada realizada por Mercedes Pulido Cordero. Se trata de 'Memoria de lo efímero. La prensa cacereña 1813–1958', e invita a recorrer más de un siglo de periodismo en Cáceres, tal y como explica este recinto cultural. «Durante este periodo, la prensa cacereña fue testigo y protagonista de cambios políticos, sociales y culturales que marcaron la vida de la ciudad. De las primeras hojas informativas del siglo XIX a los periódicos consolidados del siglo XX, estas publicaciones reflejan y recogen inquietudes de su tiempo, dieron voz a nuevas ideas y contribuyeron a construir una identidad colectiva».

«La exposición trata de destacar el valor de aquellos impresos, a menudo frágiles y de vida breve, como parte esencial del patrimonio cultural cacereño. Pervive en ellos la huella de una sociedad en transformación y el testimonio de quienes, desde redacciones y talleres de imprenta, hicieron de la palabra impresa un instrumento de comunicación, reflexión y memoria».

El jueves fue día grande de exposiciones. La sala El Brocense de la calle San Antón acogió la inauguración de la muestra 'En La ciudad en que me habitas', donde su autor, Miguel Villarino propone un recorrido interior a través de treinta obras recientes «en las que la pintura se convierte en territorio», como recoge la Diputación de Cáceres. «Cada lienzo funciona como una ciudad imaginada, levantada con color, gesto y silencio».

En la exposición, que podrá verse durante lo que queda del mes de octubre y el mes de noviembre, «el artista plantea un diálogo entre el acto de pintar y el de habitar: ambos exigen tiempo, observación y una voluntad de construir sentido. En estas piezas, el trazo se convierte en arquitectura y el color en una forma de pensamiento, generando paisajes que invitan al espectador a recorrerlos con calma».

El espacio cultural y librería La lente y el pincel, situado en la Avenida de España número 25 inauguró dentro del programa 'Cáceres ilustra' la exposición 'Me nacen flores', de Marta García de San Pedro. La muestra reúne una selección de pintura acompañada por el poema que da nombre a la expo. «Me nacen flores y hoy no las regué, ni ayer. Las regó la lluvia, las lágrimas, las oxidó la sala. Pero nacen, me nacen flores entre los dedos de los pies, de las manos, enredadas en el pelo. Me nacen flores y no las riego, no las corto, solo brotan, solo broto».

La pandemia supuso para la autora «un encuentro con las acuarelas como una forma de expresión que la llevó a abrir una puerta llena de color y una ventana a la imaginación», explica este espacio. Juega con la experimentación, con papeles, colores y materiales y los plasma en cada una de de sus ilustraciones. La inauguración de esta muestra, que va a poder verse hasta el 5 de diciembre, contó con la presencia de Raquel Gamero Telo, leyendo algunos poemas. ¡Hasta el próximo sábado!