Inauguración de 'Me nacen flores' en La lente y el pincel. JORGE REY

Mujeres que escriben y versos desde el Oeste

Cacerescaparate ·

La ciudad vivió un jueves intenso con la inauguración de tres exposiciones y el Otoño Cultural honró a las mujeres escritoras y acogió varias presentaciones de libros

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:59

Comenta

Mediados de octubre y 30 grados. Este verano a destiempo aburre y desconcierta, aunque ya parece, según las previsiones, que llega la lluvia. Y nos ... quejaremos. Mientras tanto la semana sigue inyectándonos chutes culturales variados. El martes, primer día laborable de una semana con festivo hubo una cita con la poesía, con una generación a la que Dionisio López, también poeta, denomina 'Los últimos del Oeste' y que recopila en el libro que presentó en el Palacio de la Isla. Recoge la figura de 23 autores extremeños o radicados en Extremadura nacidos desde 1978 hasta los primeros años 90. López estuvo acompañado de Mario Sánchez Gijón y de esta periodista en una conversación enmarcada en el Otoño Literario. Bajo ese epígrafe el jueves se presentó la guía de Cáceres de Antonio Bueno y se celebró el Día de las Escritoras que reunió en el Palacio de la Isla a María del Carmen Herrero Serradilla con 'Viajar a la Vera, Natalia Jiménez González, con 'El saber querer de Plutón', que ilustra Mari Rodríguez Pérez y Paquita Escobero Ferreira con 'La razón de vivir'. Esta jornada, que se celebra a nivel nacional esa comisariada por Ana Caballé y lleva por lema '1975: escribid compañeras', un homenaje «a las escritoras que abrieron camino en un contexto de transición política y social, y que reivindicaron con su palabra la igualdad y la libertad». Este ciclo tuvo una nueva entrega con la presentación el lunes de la obra de Rosa López Casero, 'Las manos vacías', que tuvo lugar en la asociación vecinal La Madrila 'Peña del Cura'.

