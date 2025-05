«Escribo el libro para entender mi infierno y encontrar una razón para vivir»

«Aprender a escuchar tu cuerpo es muy difícil, tanto que es posible que no sea capaz de llegar a comprenderlo por completo nunca, pero ... sí que es lo que debo hacer y lo respeto».

Estas líneas forman parte de 'La razón de vivir', el libro que ha escrito Paquita Escobero y que presentará el próximo 7 de febrero en La Puerta de Tannhäuser, en Plasencia. Se trata de un relato de vida y aceptación, como la autora lo define, que es el resultado de 18 meses de escritura. Un relato como terapia que comenzó en enero de 2022, por recomendación de los profesionales de la unidad del dolor que la tratan, y que finalizó en junio de 2023, cuando se tuvo que jubilar.

«He escrito para entender mi propio infierno y encontrar una razón para vivir dentro de él», resume. Para aceptar y sobreponerse a diagnósticos médicos que la han acompañado a lo largo de toda su vida y cuya creciente complejidad la han obligado a parar. «Y ser consciente de que he pasado años esforzándome por encima de mis posibilidades, tratando de vivir como si mi cuerpo y mi mente no sufrieran».

«La sociedad, en su envoltorio de positivismo, se ha olvidado de que el ser humano es frágil»

«Tras el camino que he recorrido, cada mañana al despertarme siento que tengo una nueva oportunidad para vivir»

Licenciada en Pedagogía por la Complutense, máster en innovación e investigación en educación y en tratamiento educativo de la diversidad por la UNED, con miles de horas a sus espaldas en formación y como formadora, ha trabajado como orientadora en todos los niveles educativos a lo largo de una fructífera carrera profesional que nunca quiso dejar. Quizás, por eso, para esta mujer apasionada de su trabajo y de la vida, «ponía la misma pasión cuando trabajaba de camarera para pagarme la carrera», y con altas capacidades, enfrentarse al «tremendo shock que supone que de repente tu vida se paralice es demoledor».

Pero llegó un momento en que ya no podía seguir engañando a su cuerpo y a su mente, y «en el que en el eterno debate entre lo que se supone que debes hacer, que es seguir esforzándote y continuar siendo una persona productiva, y lo que de verdad tienes que hacer, que es cuidarte y asumir que debes empezar otra vida», eligió no la opción que quería, sino la única posible. «Porque no es suerte lo que no se desea», escribe en el libro. «Pero que te reconozcan que no puedes seguir adelante en tu vida laboral, es imprescindible para que lo veas y te empieces respetar».

La fibromialgia, el dolor crónico y el deterioro cognitivo temprano, su último diagnóstico, la han obligado a parar. «Y escribir el libro me ha ayudado de manera definitiva a aceptar lo que pasa y lo que va pasar». A lo largo de los diferentes capítulos que conforman este relato de vida y aceptación en los que ella cuenta lo más significativo de cada uno de los meses que centran el periodo de tránsito hacia su nuevo comenzar.

Capítulos en los que encuentra su razón para vivir, que es su marido, «la mano que siempre me agarra para que no traspase las puertas del infierno», y para quien ha querido publicar su particular relato. «Quiero que tenga este recuerdo siempre presente, porque me voy a perder en la memoria, porque sé que me voy a ir, que mi mente, que siempre ha sido mi aliada, que me ha dado éxitos académicos y profesionales, ya no es mi amiga».

Invisibles

'La razón de vivir' (editorial Cuatro Hojas) no es un libro de autoayuda, «es un libro cuya escritura me ha ayudado a mí». Pero sí puede acompañar a quienes sufren «enfermedades silenciosas, invisibles a la sociedad», y a todos en general a entender a quienes las padecen.

De hecho, y aunque la osteoartrosis degenerativa ha marcado buena parte de su vida, «en el libro me centro sobre todo en la fibromialgia, en el dolor crónico y en el deterioro cognitivo temprano, porque son enfermedades que no se entienden, porque no se ven», que lejos de la empatía hacen que quienes las padecen se sientan cuestionados «en una sociedad en la que se juzga a las personas por su aspecto físico», en una sociedad que, «en su envoltorio de positivismo se ha olvidado de que el ser humano es frágil». Paquita defiende que «aceptar lo que pasa no es en sí mismo ser negativo, sino realista, ya que esa realidad es la única que te hará vivir».

Ella lo ha comprendido a lo largo de su terapia de escritura. «Tras todo este camino, cada mañana al despertarme siento que tengo una nueva oportunidad para vivir, no para alcanzar otras metas ni lanzarme a nuevos proyectos, sino para vivir; la cotidianidad está infravalorada». Y esta conclusión suya es el mensaje que, sin pretender ser de ayuda, lo es y lanza en 'La razón de vivir'. Es consciente, como bromea en el libro, de que «en el hospital van a darme un cupón especial, posiblemente reciba pronto un vale promocional», porque sabe que sus visitas médicas continuarán. Y, sin embargo, «vivir es lo único que quiero, vivir es lo que va a ocupar mi tiempo».