El Otoño Literario de Cáceres programa 25 presentaciones de libros en octubre y noviembre El Día de las Escritoras se celebrará el 16 de octubre con una mesa redonda en la que participarán cuatro autoras

Presentación del Otoño Literario este martes en el ayuntamiento.

C. M. Cáceres Martes, 23 de septiembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Un total de 25 presentaciones de libros y la celebración del Día de las Escritoras el 16 de octubre componen la programación del VI Otoño Literario de Cáceres, que se celebrará en los meses de octubre y noviembre. La programación, presentada este martes, es diversa tanto en géneros literarios como en el público al que van dirigidas las obras, con libros sobre temas como los riesgos del uso de Internet por los más pequeños o la discapacidad.

Las autoras que participarán en una mesa redonda el 16 de octubre son María del Carmen Herrero Serradilla, Natalia Jiménez González, la ilustradora Mari Rodríguez Pérez y Paquita Escobero Ferreira. Moderará Myriam Navas Reyes, coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura.

Los autores y las obras que se presentarán son los siguientes, a falta de hacerse públicas las fechas.

1.- Dionisio López, 'Los últimos del Oeste. Poetas extremeños del Siglo XXI', poesía

2.- Jorge Solís, dos libros: 'Cantares del más acá', poesía; y 'Hipias', teatro.

3.- Cora Ibáñez, 'Bolsitas literarias'. Escritura Creativa de la Universidad Popular.

4.- Paulina Rodríguez González, 'Reflejos'. Relatos

5.- Julio Pérez González, 'Match (invasión)'. Novela policíaca

6.- María Jesús García Fernández, 'Encaje'. Relatos mundo rural.

7.- Juan Manuel Bermejo Vivas, 'Lucio se siente solo'. Prosa poética juvenil

8.- Eusebio Medina García, 'Memorias de la frontera. Historias de la Sierra Fría'. Sociología.

9.- José Mª Martín Martín, 'Donde el agua calla'. Novela histórica

10.- Antonio Bueno Flores, 'Guía De Cáceres (español-inglés)'. Guía turística

11.- Pilar Alcántara González, 'El camino mágico de Ana' (escrito junto a Elvira Bueno) Cuento sobre la discapacidad. (A partir 10-12 años)

12.- Pilar Alcántara González, 'Letrisustos y Casimiedos'. Cuentacuentos en torno al Día de los difuntos.

13.- Teo Carrasco, 'La venganza de Úrsula. Las aventuras de Miriam Chuli y Tito Teo'. Infantil sobre los riesgos de internet.

14.- Darío González y Mery Rodríguez, 'La hormiga valiente'. Infantil

15.- Fran Martín, 'El poeta del botánico'. Novela

16.- Gonzalo Barrientos, 'Aproximación al paisaje vegetal de la ciudad de Cáceres'. Parques y Jardines de Cáceres. Arte (pinturas).

17.- Raquel Silva Merchán, 'Ocho segundos para enamorarme'. Novela

18.- Jesus Jelsh, 'Eres tú mismo/a ¡Adelante!'. Autoayuda y autoconocimiento.

19.- Raquel Gamero, 'Mis más bellas cicatrices'. Poesía

20.- Faustino Lobato, 'Donde el alma ignora', 'Notas para no esconder la luz'. 'En el alfabeto del tiempo'. Poesía

21.- Alberto Vázquez Cobán, 'Ventanas en la selva'. Poesía

22.- Antonio Castro, 'Y se quedarán los pájaros cantando'. Poesía

23.- José Luis Villegas Agudo, 'Proyecto Eva: Salvajes'. Novela de ficción.

24.- Rosa López Casero, 'Las manos vacías'. Novela generacional

25.- Paco de Borja, 'La espetera de la abuela Dora y otras historias'.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha informado este martes en una ruda de prensa sobre este evento literario, al que considera «una cita obligada y otro hito en el que trabajamos para llegar a todos los públicos, sobre todo por la diversidad de las presentaciones que tenemos». «Queremos que sea una parte muy activa de nuestra actividad cultural en este camino a la capitalidad cultural en 2031», ha añadido.

Suárez ha destacado que «habrá poesía, relato, o la novela, en sus distintas categorías (históricas, policíacas, románticas y generacionales), y no podía faltar el teatro, así como estudios de sociología y el mundo rural, algo muy importante para nosotros».

Igualmente, ha añadido que «en esta edición estarán muy presentes las publicaciones dirigidas al público infantil, fomentando la lectura para crear y trabajar en el pensamiento crítico. Y no solo de cuentos y poesía infantil estamos hablando, sino obras en las que se tratarán temas tan actuales como los riesgos del uso de Internet por los más pequeños de la casa o la discapacidad».

«Aprovechamos un año más para celebrar el Día de las Escritoras, uniéndonos a la convocatoria que la Biblioteca Nacional realiza a todas las bibliotecas españolas», ha destacado «y nos acompañarán cuatro mujeres diferentes de distintas localidades, formas de escribir y géneros literarios (narrativa, cuento y prosa poética), vinculadas por la tierra y las emociones».