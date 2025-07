Un millar de jóvenes aspiran a ser bomberos en Cáceres: «No concibo la vida en otra profesión»

Sergio Cañibano llega de Castilla León (es de un pueblo de Valladolid pero vive en Palencia) para optar a una de las nuevas 73 plazas de bombero-conductor ... convocadas este año por la Diputación de Cáceres, la mayor oferta de su historia. Es la primera vez que se presenta en Cáceres, aunque trata de lograr un puesto de bombero en cualquier lugar de España. El motivo es que siente pasión pura hacia ese oficio que está hecho de riesgo y de generosidad. «No concibo otra vida que no sea la de bombero», señala a punto de entrar a hacer el examen en la Escuela Politécnica, una de las dos sedes, la otra es la Facultad de Derecho, en las que este jueves se lleva a cabo el primero de los cinco ejercicios que forman parte de esta prueba. Este es de carácter teórico y general.

Un total de 1.163 aspirantes fueron aceptados para presentarse a estas pruebas, aunque ayer era considerable el número de bajas, de personas que no habían asistido. Para presentarse a este examen los aspirantes tienen que tener cumplidos los 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa. Este jueves la mayoría de los que se presentaron al examen eran jóvenes entre 20 y 30 años. 55 mujeres fueron admitidas para optar a una de las plazas que oferta la Diputación. Entre ellas estaba la granadina Beatriz Fernández, de 23 años. «Mi padre y mi tío son bomberos, es algo que me gusta desde siempre, desde pequeña, les tengo a ellos como referente y siempre me ha gustado mucho, es mi sueño», señalaba. Si Beatriz lograra superar las cinco pruebas y una plaza sería la primera mujer bombera de los siete parques de la provincia. La dureza de las pruebas físicas suelen ser un reto para las mujeres. «Yo llevo casi dos años opositando, al principio veía mucha dificultad para las pruebas físicas, lo que yo he hecho ha sido, además del ejercicio de fuerza que yo hago, doblar en caso para alcanzar los baremos», señalaba esta joven. La trepa de cuerda lisa, el press de banca, el circuito de habilidades físicas, la carrera de resistencia y la natación son las pruebas a las que se tienen que presentar los opositores, que llegan de todo el territorio nacional, aunque se valora con una puntuación máxima de 25 puntos los servicios prestados en los últimos tres años desempeñando puestos con funciones iguales a las de las plazas que se convocan.

Tras llamar uno por uno a los aspirantes estos se iban colocando en los pupitres sin teléfono móvil ni sin reloj, que tenían que dejarse dentro de mochilas o bolsos o una mesa habilitada para ello. Entre otras recomendaciones les indicaban el tipo de bolígrafo para rellenar el test. Los nervios eran evidentes entre todos los que quieren formar parte de la plantilla de bomberos. Esta primera prueba es eliminatoria, ya que los aspirantes que no superen o no obtengan el 50 % de la puntuación fijada cómo máxima para este ejercicio de carácter eliminatorio resultarán eliminados.

El segundo ejercicio es de carácter físico y consta de cinco pruebas de aptitud, eliminatorias entre sí, conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria. En el desarrollo de las purebas se podrá realizar el correspondiente control antidoping a los aspirantes, si así lo decide el tribunal.

El tercer ejercicio consiste en un test de conocimiento de la provincia de Cáceres cuyas preguntas versan sobre la geografía y la toponimia de la provincia, la situación de las principales ciudades y pueblos, los itinerarios para llegar hasta ellos desde los parques del Sepei, la red de carreteras de la provincia, la infraestructura ferroviaria o las fiestas de interés turístico, entre otras.

Un cuarto ejercicio práctico consiste en en resolver dos ejercicios de los tres que palnteará el tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, elegidos por sorteo, relacionadas con las funciones a desempeñar en el Sepei.

Se trata de pruebas que trata de cubrir las necesidades de los nuevos parques de bomberos que se han abierto en la provincia en los últimos años, además de la reposición de jubilaciones e interinidades. Cáceres, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Coria, Valencia de Alcántara, Trujillo y Jarandilla de la Vera son las localidades en las que están ubicados los distintos parques de bomberos de la provincia. El anterior proceso tuvo lugar en 2018 y convocó un total de 35 plazas, por lo que en esta convocatoria se dobla la oferta.