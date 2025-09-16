Mateos sobre las alegaciones a la reforma de Virgen de la Montaña: «Esto no va de cambiar el proyecto, sino de mejorar el existente»

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha pronunciado sobre las alegaciones presentadas al proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la ... Montaña de Cáceres. El plazo para la presentación de aportaciones expira este martes y hasta el registro municipal han llegado en las últimas 24 horas documentos firmados por arquitectos y Cáceres Verde, entre otros colectivos.

«Esto no va de cambiar el proyecto, sino de mejorar el existente», ha remarcado Mateos a preguntas de la prensa durante la visita realizada a las obras del carril bici del polígono de Capellanías. «Las alegaciones, como no puede ser de otra forma, las vamos a trasladar tanto a la empresa redactora del proyecto como a los servicios técnicos municipales para ver si alguna de ellas es susceptible de mejorar el proyecto», ha indicado.

«Creo -ha proseguido- que es de las primeras veces que se abre un proceso participativo en una actuación de este calibre en la ciudad de Cáceres. Los servicios técnicos lo que van a hacer es valorar esas alegaciones técnicas al proyecto. Esto no se trata de poner encima de la mesa un proyecto nuevo, sino de hacer alegaciones al proyecto que existe y, por lo tanto, es satisfactorio ver cómo la gente participa», ha indicado.

«La solución técnica que se ha puesto encima de la mesa no es una ocurrencia ni de este alcalde, ni de este equipo de gobierno»

Rafael Mateos ha querido precisar que el proyecto ha sido redactado por un equipo técnico que ganó un concurso con la supervisión de los servicios municipales. «La solución técnica que se ha puesto encima de la mesa no es una ocurrencia ni de este alcalde ni de este equipo de gobierno», ha dicho.

Sobre la apertura del proceso participativo una vez que el proyecto ya había sido presentado, cuestión que ha suscitado las críticas del Coade (Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura) y del PSOE, el alcalde ha salido en defensa de los pasos dados.

La normativa

«La normativa dice que una vez que el proyecto esté definido y antes de aprobarse es cuando hay que abrir el proceso participativo y yo creo que es la primera vez que se abre un proceso participativo de este calibre en una obra de este tipo». En este sentido, Mateos ha indicado que no quiere que el proceso sea como el de la reforma de la plaza de Santiago, muy dilatado en el tiempo. «Se alargó más de siete años. Ese proceso participativo puede ser bueno en muchas cosas, pero no en la celeridad. Además, este proceso participativo no pudo ejecutarse porque el montante que al que se fue el proyecto superaba con creces el crédito que había para ejecutar la obra», ha indicado.

Por último, ha apelado a la legitimidad otorgada por las urnas para llevar a cabo uno de sus grandes proyectos de legislatura. «Es importante que la gente participe, pero también es importante ver que los gobiernos, ya sean de ámbito municipal, regional o nacional, tenemos legitimidad para actuar y por lo tanto es lo que estamos haciendo. Con la legitimidad que nos han otorgado los ciudadanos de formar un gobierno y de gobernar una ciudad, tomar decisiones, intentar buscar el mayor consenso posible y transformar la ciudad, que es en lo que estamos trabajando. Desde luego, aquellos que quieren poner piedras o quieren que la ciudad no avance, no me van a encontrar nunca. Yo vine a transformar la ciudad de Cáceres y es lo que estoy haciendo desde que soy alcalde», ha defendido.