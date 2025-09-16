HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, el pasado mes de julio durante la presentación del proyecto de reforma de la avenida Virgen de la Montaña. JORGE REY

Mateos sobre las alegaciones a la reforma de Virgen de la Montaña: «Esto no va de cambiar el proyecto, sino de mejorar el existente»

El alcalde Cáceres apela a la legitimidad de su gobierno para llevar a cabo la remodelación, defiende el cauce seguido y dice que no quiere que se dilate en el tiempo tanto como el proceso participativo de la plaza de Santiago

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:35

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, se ha pronunciado sobre las alegaciones presentadas al proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la ... Montaña de Cáceres. El plazo para la presentación de aportaciones expira este martes y hasta el registro municipal han llegado en las últimas 24 horas documentos firmados por arquitectos y Cáceres Verde, entre otros colectivos.

