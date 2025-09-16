Arquitectos y Cáceres Verde alegan a la reforma de Virgen de la Montaña para mantener su esencia y los árboles Este martes vence el plazo del proceso participativo de la remodelación del paseo, que el Ayuntamiento prevé iniciar el próximo año

Cristina Núñez Cáceres Martes, 16 de septiembre 2025, 12:37 | Actualizado 12:57h.

Este martes cumple el plazo del proceso participativo de la obra de Virgen de la Montaña y tanto arquitectos de la ciudad como el colectivo Cáceres Verde han presentado distintas alegaciones que cuestionan el propio mecanismo de aportación de ideas y el espíritu que inspira la reforma. En el caso de los arquitectos, son los profesionales Ángel González, Miguel Matas, Guillermo Alcón y Montaña Luengo proponen que no se apruebe el proyecto por la desaparición del bulevar histórico y que se vuelva a iniciar el proceso mediante un concurso de anteproyecto, con supervisión de colegios profesionales y asociaciones ciudadanas.

En un documento de ocho páginas critican los fallos en cuanto a participación ciudadana, ya que se plantea cuando el proyecto ya está iniciado. Aseguran que falta la justificación «histórica, urbana y ambiental» en el mismo y que parece no tener en cuenta «que el espacio urbano a remodelar es un elemento importante en la historia de la ciudad». Señalan que el bulevar fue proyectado por Ángel Pérez, un arquitecto recientemente homenajeado. «En esta obra dejó la impronta del paso de la ciudad antigua a la modernidad». No niegan que pueda reformarse, pero manteniendo «el alma» del paseo.

También aluden estos profesionales a que el proyecto reduce carriles y plazas de aparcamiento, lo que podría causar problemas de circulación. «El proyecto deja ahora un solo carril de siete metros de anchura para los dos sentidos de circulación con aparcamientos laterales en ambos lados, de 2,50 metros cada uno. Es decir, reduce dos metros de la anchura de la vialidad y cuatro metros al espacio destinado aparacamientos». Les parece que el diseño flaquea en cuanto que elimina el bulevar sin ofrecer una alternativa de mayor calidad urbana y señalan «deficiencias de accesibilidad, escasa integración con la topografía, tratamiento inadecuado del arbolado y un exceso de pavimentación dura, con poca sostenibilidad ambiental y verde».

Por su parte el colectivo Cáceres Verde ha entregado este martes 62 alegaciones. Se trata de el mismo documento firmado por diferentes personas en el que exponen que la avenida Virgen de la Montaña es un bien patrimonial y de valor histórico que no requiere una remodelación que altere su carácter. Argumentan que la inversión debe destinarse a mejorar y renovar infraestructuras, sin modificar la identidad de la avenida. La clave de su reclamación es que es fundamental conservar los árboles existentes en esta vía porque forma parte de su esencia. El pasado sábado el colectivo Cáceres Verde instaló una mesa informativa junto a la Fuente Luminosa en la que expuso esta alegación, de la que recogió 62 firmadas. Aparte, difundió muchas más que los vecinos podían llevar a título individual al registro del Ayuntamiento. Por otro lado están recogiendo firmas e instalarán una nueva mesa el próximo sábado para seguir ofreciendo información, tal y como detalla este colectivo que lucha por la defensa del patrimonio vegetal en la ciudad.

El pasado miércoles se llevó a cabo en el Coade (Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura) un foro de debate sobre este proyecto, en el que afeó al Ayuntamiento que inicie el proceso participativo con el proyecto técnico ya entregado en el Ayuntamiento y con el inicio de las obras previsto para principios de 2026. El pasado viernes el protavoz municipal Ángel Orgaz señaló que el Ayuntamiento va a escuchar a todas las partes, pero que «este proyecto no es nuevo para la ciudadanía de Cáceres» y que «fue avalado de forma mayoritaria en las urnas por la ciudadanía, en las elecciones de 2019 tuvo siete concejales y en las últimas once, por tanto este proyecto está sobradamente avalado, se llegó a presentar con una recreación sobre cómo iba a quedar esa avenida, entiendo de que algunos se sorprendan de que se cumpla lo que se promete».