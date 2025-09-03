HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación del proyecto de reforma el pasado mes de julio. HOY

El alcalde de Cáceres descarta cambios relevantes en la reforma de Virgen de la Montaña

Rafael Mateos advierte de que en el proceso participativo abierto solo se tendrán en cuenta propuestas de tipo técnico que no afecten a la esencia del proyecto

R. H.

Cáceres

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:23

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha descartado modificar de forma sustancial el proyecto de reforma de la avenida Virgen de la Montaña, ... del que «no habrá marcha atrás», aunque se valorarán las alegaciones «técnicas» que se registren en el proceso participativo que se ha abierto para que ciudadanos y colectivos presenten propuestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  3. 3 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil
  4. 4

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  5. 5 Un acertante de la Bonoloto gana más de 44.000 euros este martes en Extremadura
  6. 6 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  7. 7

    Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga
  8. 8

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  9. 9 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas
  10. 10

    Los veterinarios de Badajoz, en contra de eliminar la vacunación antirrábica anual de los perros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El alcalde de Cáceres descarta cambios relevantes en la reforma de Virgen de la Montaña

El alcalde de Cáceres descarta cambios relevantes en la reforma de Virgen de la Montaña