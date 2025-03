Mateos aplaza la votación sobre el traslado del mercado junto al cementerio de Cáceres

«No vamos a ir al parque empresarial con los puestos en ningún caso», dice Acaex

Julián Cruz es el presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex) y acudirá como invitado al consejo sectorial de comercio del jueves. Se celebrará justo antes del pleno, en el que el propio Cruz ha pedido la palabra para participar. «No nos pueden decir que se retome la idea de ir al parque empresarial. Eso sería llevarnos a un desierto. Allí ya hubo un mercado los sábados y fracasó. No estamos dispuestos a que nos obliguen a ir a allí. Esto es o Cordel de Merinas o seguir en Vegas del Mocho», avisa. Cruz recuerda que además de los afectados, los propios ambulantes, son los colectivos empresariales y del comercio local, así como el movimiento vecinal, los que han dado su visto bueno a esa solución. «Lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es agilizar los trámites. Y que la parcela de Mejostilla (en las traseras del Mercadona) se habilite y se urbanice para que podamos instalarnos allí lo antes posible», sugiere. Cruz menciona que son «21 asociaciones de Cáceres las que han apoyado que vayamos a Cordel de Merinas». No figura entre ellas la de Montesol, que ha pedido una decisión consensuada y el pasado viernes anunció movilizaciones. «Por dignidad y respeto, no al mercadillo en el cementerio», era el lema de su protesta, que se convocó para este miércoles. «No tiene sentido plantear ir a un sitio que no quieren los propios interesados y en el que ni siquiera se dispone de buenas conexiones de transporte público. Al mercado van muchas personas mayores que acuden en autobús», recuerda, por su parte, Paqui Campos. Según la gerente de Aeca, la asociación del comercio cacereño, en Cordel de Merinas ese inconveniente no se produce: «Llevamos años con esto y el resumen es que ese sitio no será el ideal, pero sí el que menos problemas genera». «No solo es que haya posiciones favorables para ir a Cordel de Merinas en nuestros colectivos, es que además este sitio es el único sobre el que los informes técnicos son favorables», menciona. A la vez, reclama al equipo de Gobierno agilidad para tramitar la ubicación definitiva, en la parcela junto a la Ronda Norte.