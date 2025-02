Los vendedores del mercadillo de Cáceres recelan del traslado a Cordel de Merinas

La avenida de Héroes de Baler es un reguero de personas, mujeres sobre todo y de mediana edad. A media mañana una escena típica es ... la de quienes ocupan el carril bici con el carrito abriendo camino. Es miércoles de mercadillo y se nota. También en la línea dos del autobús, de Mejostilla al Espíritu Santo. El vehículo de Subus va completo. «Todas las semanas igual. A ver si refuerzan el servicio», proclama Carmen, que viaja apretada en la zona delantera. «Deberían quitar los miércoles del calendario», bromea el conductor. Ayer volvía el mercado a Vegas del Mocho por primera vez desde que el alcalde anunció el lunes la propuesta para instalar los puestos en Cordel de Merinas. Pero ir a las traseras del camposanto está lejos de suscitar unanimidad.

«No hay ningún mercado junto a un cementerio», sugiere Juan Carlos Caldito, que lleva vendiendo embutidos 23 de sus 48 años. «Para los que somos de Cáceres es una falta de respeto a nuestros muertos», añade. Su opinión es compartida por Genaro, que vende frutas justo enfrente.

La jornada transcurrió con normalidad, quizás con menos participación que otras veces por la amenaza de lluvia. También lo hizo sin información. «Nadie nos ha dicho nada, solo sabemos lo que se ha publicado», confirmaba Gema Lucas, que vende ropa y complementos junto a su hijo y su marido y viene desde Moraleja.

«Para los que somos de Cáceres sabe mal un mercado junto a los difuntos» Maribel Corrales Clienta del mercadillo

El alcalde avanzó el lunes que la modificación de la ordenanza pasará por pleno en marzo, aunque se podría agilizar el traslado con algún tipo de resolución. Irse de Vegas del Mocho es una prioridad pero sobre todo una necesidad por el planteamiento de los dueños del sueño que lleva ocupado por los puestos desde hace 13 años. Eso sí, Rafael Mateos ya destacó que «no hay una fecha exacta» para ese cambio que viene y que al menos cuenta con una propuesta. Pero el PSOE ha recordado que ya la hubo en el mandato de Luis Salaya, Charca Musia, y el PP optó por cambiar la hoja de ruta al llegar al Ayuntamiento. Ahora, la oposición también tiene la impresión de que el Ejecutivo del PP le pasa la responsabilidad al elegir sin una consulta previa.

Hay división, además, entre los vecinos, con la Federación Norte y Montesol por un lado y la Agrupación de Asociaciones por otro. Algo similar ocurre en el colectivo de los vendedores. Muchos recelan. La representación oficial es de la Asociación de Ambulantes (Acaex), cuyo presidente Julián Cruz apoya Cordel de Merinas. Pero entre quienes no forman parte del colectivo surgen dudas.

«Nadie nos ha informado del traslado. No tenemos ni un papel» Andrés J. Díaz Vende en el mercadillo de Cáceres

«El problema es que nadie nos dice nada oficialmente. ¿Iban a informar hoy? Aquí no ha venido nadie», relata Fefi, que vende fruta con su pareja. No le gusta demasiado la nueva elección. «He trabajado en jardinería en el cementerio y poner unos puestos de venta de alimentos junto a un crematorio no es acertado. Se producen olores que no son nada agradables. No me convence», indica.

Lógica

«No existe un mercadillo próximo a un cementerio. Contad primero con los ambulantes», se lee en una pancarta que ha colocado este miércoles Juan Carlos Caldito en una de las calles de Vegas del Mocho. «No veo lógica en que estemos vendiendo a las puertas de un cementerio, que haya algún entierro de algún familiar y se encuentre eso. No es plato de gusto de nadie. O con el crematorio, que estén incinerando a una persona y estemos nosotros ahí», argumenta. Afirma que hay sitios «más adecuados». Tampoco cree que vaya a ser provisional. «Aquí nos dijeron que sería por poco tiempo y mira, llevamos ya 13 años. Nos engañan», critica.

Maribel Corrales argumenta que «para los que somos de Cáceres, sabe mal tener un mercadillo al lado de los difuntos». Conocida camarera de la movida cacereña en la Madrila, ahora como clienta habitual del mercado pide «diálogo» y que se elija el sitio correcto, «que sea bueno para todos», vendedores y usuarios, concluye.

Andrés José Díaz regenta Aceitunas El Niño. Ya es la tercera generación del negocio. Las traseras del camposanto no le molestan. «Empecé en esto con mi padre. A los 12 años estaba ya vendiendo. Nadie nos ha informado, no nos han dado ni un papel, nada», se queja. También admite que Cordel de Merinas no le parece mal.

Similar es la opinión de Miguel Rodríguez, veterano frutero y que también echa en falta que la administración informe de los pasos que va a dar. «La decisión es difícil porque nadie quiere el mercadillo. Lo llevan al cementerio porque esos 'vecinos' no protestan. Tengo dudas de que sea inminente como han dicho», se despide. Con la venta de fruta se afanaba Jesús. «El cementerio está bien hasta que haya que enterrar a alguien. No sé cómo harán. Tampoco creo que sea nada fácil aparcar». «Mejor el cementerio que el ferial. Allí no iría nadie. Está lejos», tercia Gema Lucas. Como todos los demás consultados ayer repite: «Nadie nos ha informado sobre lo que van a hacer». En principio, estaba previsto iniciar la campaña de información desde ayer. Queda aún «un trabajo administrativo importante de recogida de documentación a todos los comerciantes», según el alcalde. Mateos ha reconocido que Cordel de Merinas «no era la primera opción».