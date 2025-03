La hora de la verdad para el traslado del mercado franco de Cáceres

«No podemos volver atrás. No hay tiempo que perder». Fue la respuesta que le dio el alcalde al presidente vecinal de Montesol cuando ... le sugirió en el pleno del pasado febrero que se replantease la decisión de llevar el mercado franco a Cordel de Merinas. Esa es la última propuesta, la que más consenso con los vendedores y los vecinos suscita, sostiene el Gobierno. Sin embargo, la última palabra no se ha dicho todavía, por mucho que el Ejecutivo que preside Rafael Mateos venga trabajando con más o menos intensidad para sacar los puestos de Vegas del Mocho desde el pasado verano.

Las traseras del cementerio es la tercera ubicación que el Ayuntamiento plantea con cierta firmeza. Mateos ya la descartó por inviable en septiembre. Las otras dos han sido el parque empresarial Mejostilla, la primera, y el parking del Parque del Príncipe. También han surgido otros espacios como la avenida de los Miliarios, en Casa Plata, y el ferial.

Sobre esta última apunta el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, que es un buen ejemplo de la falta de criterio del Gobierno. «En la primera reunión que tuvimos y, fue hace ya tiempo, el concejal Jorge Suárez nos dijo que el mercado iría provisionalmente al parque empresarial y de forma definitiva al ferial, más adelante. Fíjate en lo que ha quedado eso», subraya.

El ferial ha sido descartado porque allí se celebran actividades de ocio con regularidad y además quedaría bloqueado durante más de un mes por el montaje y desmontaje de los puestos de las fiestas de San Fernando, ha explicado el Consistorio.

El asunto va a pleno, con una propuesta que ya es firme. Lo confirmó de nuevo el pasado viernes en una comparecencia el portavoz municipal, Ángel Orgaz. «Se va a llevar al pleno. Es el órgano competente. La propuesta es Cordel de Merinas», remachó. Y además pasó la pelota a los grupos de la oposición, ya que su voto, el próximo día 20, será determinante. El PP no tiene mayoría. El asunto solo lo salvan el apoyo de, al menos, dos ediles de otros partidos o como en el caso del presupuesto la abstención del PSOE.

Los grupos de la oposición critican que el Gobierno no ha gestionado el asunto con transparencia y les traslada la responsabilidad

La portavoz socialista, Belén Fernández, ha reclamado los informes de las demás ubicaciones planteadas. No se conforma con tener solo los datos que avalan Cordel de Merinas, quiere contar con los elementos de juicio necesarios para saber qué conclusiones se dan con otras opciones. El alcalde se ha comprometido a ello. Pero la sensación que tienen los representantes de los grupos municipales es que el Gobierno les deja la papeleta de la elección a ellos. Es una especie de 'pleno trampa'. Si vota a favor, la oposición le da un espaldarazo al Ejecutivo del PP y asume el riesgo de una elección que puede salir mal. Si vota en contra, la responsabilidad del bloqueo será suya, como ya ha advertido el portavoz Orgaz.

El viernes pasado aludió a que estaría en riesgo el inicio de las promociones de viviendas previstas y además el Ayuntamiento se expone a una demanda millonaria de los dueños del suelo en Vegas del Mocho.

Parque empresarial

«Los informes han puesto de manifiesto que la solución alternativa, Cordel de Merinas, era una solución aceptable. Ahora corresponde a los distintos grupos exponer públicamente su parecer», reitera Orgaz. Para el también concejal de Economía, «aquellos que se atribuyen las políticas de vivienda tienen ahora una estupenda oportunidad para demostrarlo». El mensaje parece dirigido a PSOE y UP, cuyos votos serán decisivos En ambas formaciones hoy parecen mucho más cerca de un 'no', aunque siguen madurando la decisión.

Montesol, la Federación Norte, Vox y el PSOE creen que se podría retomar como opción provisional el parque empresarial

En contra de lo que dijo el alcalde, en su respuesta a la asociación vecinal de Montesol, un posible replanteamiento del parque empresarial Mejostilla no se ve mal en la bancada de la oposición. En el PSOE recuerdan que los comerciantes de Cáceres que no están adscritos a Acaex no aceptan con agrado Cordel de Merinas. Además, tanto la Federación Norte como Montesol están dispuestos ahora recibir allí los puestos si se trata de una medida provisional. El refuerzo de la línea 8 del bus también facilita las comunicaciones y a ello se añade que no hay vecinos cerca.

«Es llamativa la mala gestión del equipo de Gobierno. Han ido dando bandazos. Plantearon ir al Parque del Príncipe y no habían hecho ni mediciones. Provocaron un enfrentamiento entre vecinos. Todo un logro», ironiza Consolación López. La portavoz de Unidas Podemos destaca que su formación está analizando los pros y los contras de llevar el mercado a las traseras del cementerio. Esa opción sí convence a la asociación de ambulantes, Acaex, cuyo presidente definió los terrenos del parque empresarial como un desierto al que no irían.

Retraso

«El Gobierno ha tardado muchísimo y ahora quiere ir a cualquier sitio. Pero hay que hablar con los vecinos. Montesol se siente muy defraudado. No han contado con ellos», lamenta el portavoz de Vox. Según él, no habría que descartar la opción del parque empresarial: «Soy partidario de volver a estudiarlo y sobre todo de hacer caso a lo que nos dicen los vecinos», concreta Eduardo Gutiérrez. El alcalde ya avanzó que no se va a perder más tiempo. Pero la última palabra no será solo la suya en este asunto.