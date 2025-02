«Nos tratan como ciudadanos de tercera», protesta Montesol en el pleno de Cáceres

«No podemos volver atrás. No hay tiempo que perder». La respuesta la ha dado esta mañana en el transcurso del pleno municipal el alcalde ... Cáceres. Rafael Mateos y los concejales del Gobierno y de la oposición han escuchado atentamente la intervención del presidente vecinal de Montesol, Joaquín Valhondo, que se ha mostrado muy crítico con la gestión que ha hecho el Consistorio sobre el próximo traslado del mercado de los miércoles. «Somos tratados como ciudadanos de segunda o de tercera», ha llegado a decir. Valhondo ha tomado la palabra en el apartado que se dedica a colectivos ciudadanos y ha repetido los argumentos de la Federación Norte y de la asociación de la barriada contra la instalación de los puestos de venta en Cordel de Merinas.

Ha expresado su «rotunda oposición» ya que se trata de la única arteria de cuatro carriles que ha acceso al barrio, desemboca en una curva cuya peligrosidad se incrementará con el montaje del mercado allí y a la acumulación de personas se añadirán problemas con el transporte público, saturado, y destrozos en el mobiliario urbano, pavimento y aceras como ya ha ocurrido, recuerda, en Vegas del Mocho. «Se incrementará el uso del bus y habrá un colapso en la avenida de Extremadura. Las calles aledañas se saturarían de vehículos y el entorno se vería degradado», pronostica.

A ello ha añadido que la «afluencia masiva» va a impedir el acceso al crematorio y aunque la estadística diga que solo se produce una defunción en miércoles ello supone una falta de respeto para los familiares, que deberán encontrarse un escenario poco recomendable para despedir al fallecido, con restos de basura, desperdicios, problemas para estacionar y dificultades en el acceso al camposanto.

Montesol plantea ahora retomar la posibilidad de llevar el mercado al parque empresarial pero el Ayuntamiento lo descarta

En este sentido, también ha preguntado en el turno de ruegos y preguntas final de la sesión la portavoz del grupo socialista Belén Fernández por el informe técnico que llevó al propio alcalde en septiembre a dar por descartada como ubicación Cordel de Merina. El PSOE pide un informe completo con los pros y contras de cada ubicación. El regidor ha reseñado que el concejal de Infraestructuras y los técnicos responderán a las dudas que se susciten desde el PSOE y si es necesario se encargará ese documento completo.

Temor a que se alargue

Otra de las preocupaciones vecinales de Montesol y la zona norte de Cáceres es que la instalación del mercadillo no sea provisional, algo que también se anunció para vegas del Mocho y finalmente los puestos llevan allí 13 años. «Hemos actuado con responsabilidad y compromiso. Somos tratados como ciudadanos de segunda o tercera, nuestra voz o voto parecen valer menos que los de otros», lamenta Joaquín Valhondo. «Nos oponemos a la ubicación provisional en Montesol. Apoyamos la ubicación en la parcela de las traseras de Mercadona. Le instamos a dialogar», ha apuntado al alcalde. De hecho ha propuesto «reconsiderar el parque empresarial Mejostilla»

Esa fue la primera posibilidad, pero se descartó. El Gobierno no quiere volver atrás. «Lamento su postura. No podemos volver atrás. No hay tiempo que perder», ha insistido el alcalde. Mateos ha recordado a Valhondo que ya en septiembre expresó un 'no' rotundo a que el mercado fuese al parque de Mejostilla por lo que a la vista de la falta de consenso, también con los comerciantes, se descartó. «Hemos hecho lo que no ha hecho nadie, incoar un expediente para urbanizar una parcela. Habrás viviendas en Vegas del Mocho, por promotores y por parte de la Junta de Extremadura. No vamos a parar esos proyectos», advierte el regidor. Sin embargo, Rafael Mateos también ha admitido que es cierto que surgen algunas dificultades en Cordel de Merinas, de ahí que se pretenda garantizar, como ya explicó el pasado lunes, que el acceso al camposanto no está en riesgo.