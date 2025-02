El mercadillo de los miércoles de Cáceres, a Cordel de Merinas «de forma inminente»

El mercadillo de los miércoles irá finalmente a Cordel de Merinas, una avenida amplia situada en las traseras del cementerio. El alcalde de Cáceres, ... Rafael Mateos, ha anunciado esta mañana la decisión tras reunirse con los representantes vecinales, tanto de la zona norte como de la Agrupación de Asociaciones, y después de hablar por teléfono con el presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Extremadura (Acaex). El equipo de gobierno va a proponer al Pleno el traslado provisional, a esa ubicación. «Los informes técnicos son claros y concluyentes. Cordel de Merinas es la zona más idónea. Es una calle amplia donde podrán colocarse los aproximadamente 150 puestos que hay», ha resumido el regidor en una comparecencia en la que ha estado acompañado por varios miembros de su equipo.

Mateos ha destaco que se trata de «la opción que presenta la mayor distancia entre los puestos y las viviendas de todas las zonas que se han estudiado». A la vez está bien comunicada, ya que permite acceder tanto a pie como en coche o transporte público sin complicaciones y sobre todo facilita que el traslado se haya ya «de forma inminente», refrenda el alcalde. No es necesario acondicionar la zona ni realizar inversiones adicionales, pese a lo cual está previsto habilitar un espacio para facilitar aparcamientos, unos 200.

Ampliar Rafael Mateos, durante su comparecencia. JORGE REY

El mercado iría entre el tramo desde la avenida de Extremadura hasta la calle Gavilanes. Son unos 500 metros. Se quiere minimizar el impacto que pueda tener sobre la celebración de los enterramientos, por lo que se liberará un carril para un posible uso también por parte de los vehículos de emergencia. Los puestos de venta se van a distribuir en dos hileras, a derecha y izquierda. El Ayuntamiento ha tomado la decisión tras reunirse esta mañana con los afectados. Tanto la Federación Norte como la asociación vecinal de Montesol había expresado un 'no' rotundo a esa ubicación. De hecho, había llegado a convocar una manifestación para el pasado sábado.

Mateos anuncia que se levantarán viviendas protegidas por la Junta de Extremadura en Vegas del Mocho, donde están ahora los puestos

El alcalde les ha tranquilizado al recordar que la elección es provisional. Y ha resaltado que ya el pasado viernes se inició ele xpediente para redactar los pliegos que permitirán tener un proyecto sobr ela que será la ubicación definitiva. Se trata de una parcela situada en la calle Miguel Ángel Ortiz Belmonte, en las traseras del Mercadona de Mejostilla y próxima a la ronda norte. La licitación se abrirá antes del verano cuandos e disponga del documento de los técnicos y se redactará un proyecto que se espera que esté listo antes de finald e año. Mateos habla de un plazo de entre 12 y 15 meses, por lo que una vez completada la obra de urbanización de esos 20.000 metros cuadrados de suelo el mercado de los miércoles podría disponer de una ubicación definitiva entre 2026 y 2027.

Área multiusos

La parcela de Mejostilla junto a Mercadona no será solo para el mercadillo. Se habilitará un área multiusos con zona verde, viales, área infantil y posibilidad de acoger diferentes eventos, incluidos conciertos y actividades de los colectivos vecinales. «El mercado franco tenía que salir sí o sí de Vega del Mocho Y tenía que salir porque los propietarios de las parcelas en ese terreno quieren construir viviendas en esa zona», ha remarcado Rafael Mateos. Ha anunciado, asimismo, que donde ahora se organiza el mercado cada miércoles se levantarán viviendas de protección oficial por parte de la Junta de Extremadura.

«El Partido Socialista en los cuatro años que estuvo en el Gobierno optó por quedarse en la posición que posiblemente sea la más cómoda, ya vendrá otro detrás que solucione el problema. Y yo no he venido precisamente a eso», ha insistido el regidor. menciona que aunque no hay un consenso absoluto, la zona de Cordel de Merinas es la que menos afección tiene al estar situada la vivienda más cercana a unos 100 metros de distancia.

Este miércoles ya se comenzará a informar a los vendedores sobre ese traslado «inminente», aunque el mismo requiere una modificación de la ordenanza y deberá pasar por un pleno, previsiblemente a lo largo del mes de marzo. El Gobierno consultará a los servicios técnicos sobre si es posible agilizar la decisión mediante una resolución de Alcaldía mientras se tramita el expediente y se vota en una sesión plenaria.